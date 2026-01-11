본문 바로가기
혼다, 반도체 공급망 다변화…넥스페리아 사태에 中 의존도↓

임춘한기자

입력2026.01.11 17:50

일본 자동차 업체 혼다가 반도체 공급망을 다변화한다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 11일 보도했다.


혼다.

혼다.

혼다는 일본 국내외 여러 업체로부터 반도체를 조달해 이달 중순 이후 순차적으로 자동차에 탑재할 계획이다.

혼다는 기존에 일부 반도체를 넥스페리아에만 의존했다. 중국과 네덜란드가 넥스페리아 경영권 등을 둘러싸고 갈등을 빚어 공급난이 발생하자 공장 가동을 한때 중단하거나 생산량을 줄였다.


넥스페리아는 차량용 반도체 분야의 세계적 기업으로, 2019년 중국 반도체 기업 윙테크에 인수되며 중국계 회사가 됐다.


닛케이는 "일본 자동차 업체들 가운데 넥스페리아의 반도체 일시 출하 중단을 계기로 반도체 분산 조달 움직임이 나온 것은 처음"이라며 닛산자동차 등 다른 기업들 사이에서도 중국 의존도를 낮추려는 경향이 나타나고 있다고 했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

