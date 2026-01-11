이준석, 특검 회담 제안…장동혁 "수용" 조국 "거절"(종합)

개혁신당 이준석 대표는 11일 더불어민주당의 김병기 전 원내대표와 제명된 강선우 의원을 둘러싼 공천헌금 의혹을 규명하기 위한 특검법 입법 논의를 위해 국민의힘, 조국혁신당에 회동을 제안했다.

이 대표는 이날 페이스북에서 "장동혁 국민의힘 대표, 조국 조국혁신당 대표께 요청한다. 야당 대표 연석회담을 제안한다"며 "민주당의 전재수-통일교 사태와 김병기-강선우 돈 공천 사태를 제대로 수사할 수 있는 특검의 조속한 출범을 위해 특검법 신속 입법을 논의하는 자리"라고 밝혔다.

이 대표는 민주당을 겨냥해 "돈 공천이라는 명징한 혐의 앞에서도 수사는 지지부진하다. 통일교 특검도 시간만 끌며 뭉개지고 있다"며 "여당이 이렇게 법치를 형해화하는 것을 오래 지켜볼 수 없다"고 비판했다.

장 대표는 "여권 핵심 인사들이 연루된 통일교 사건과 공천뇌물 사건의 수사가 제대로 진행되고 있지 않다. 엄정하고 신속한 수사를 위해 특검이 꼭 필요하다"며 "조건을 붙이는 것은 특검법에 진정성이 없음을 인정하는 것이다. 나머지는 만나서 조율할 문제"라며 "조국 대표의 대승적인 결단을 기대한다"고 적었다.

반면 혁신당 조 대표는 야당 대표 연석회의에 참석하지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 박병언 대변인은 논평을 통해 "조 대표는 이날 오후 3시께 문자로 만남을 요청한 이 대표에게 대변인실 입장문 발송 형태로 거절 의사 표명했다"고 말했다.

박 대변인은 "여당발 비리 의혹에 대해 야당의 공조를 표방하고 있지만 실상은 개혁신당이 국민의힘 살리기에 나선 셈이다. '수사방해 야합'"이라며 "정작 돈 공천의 구태를 혁파해야 할 때 국민의힘 뒷수습에 협조하는 모양새는 개혁신당의 자기부정으로 비칠 수 있다"고 지적했다.

서왕진 원내대표는 "(혁신당은) 거대 양당을 중심으로 발생하고 있는 돈 공천 문제 등과 관련해 철저하게 수사해야 한다고 앞장서 주장하고 있다"며 "(특검 대상에) 신천지를 포함하는 문제에 반대한다면, 민주당에 대한 공세를 위한 주장이지 문제를 해결하기 위한 주장으로 보이지 않는다"고 말했다.





