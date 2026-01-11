본문 바로가기
"출근할 때마다 왜 이래" 갑자기 영하 14도 '뚝', 눈·비까지

임춘한기자

입력2026.01.11 16:51

수정2026.01.11 17:06

월요일인 12일 아침 최저기온이 -14도까지 떨어지며 출근길 강추위가 찾아오겠다.


서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 등 외투를 입은 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 아침 최저기온은 -14∼-3도, 낮 최고기온은 0∼10도로 예년보다 낮겠다.

서울·인천·경기 서해안에 오전부터 눈이나 비가 내리기 시작해 오후에 강원 동해안을 제외한 중부 지방으로 확대되겠다. 충남 서해안은 온종일 눈이나 비가 내리겠고 제주도는 새벽에 그치겠다.


12∼13일 이틀 동안 예상 적설량은 강원 내륙·산지 2∼7㎝, 경기 동부와 충남 서해안 1∼5㎝, 경기 북서부와 충북 1∼3㎝, 전북 동부 1㎝ 안팎, 서울·인천·경기 남서부 1㎝ 미만이다. 수도권과 강원 내륙·산지는 5㎜ 안팎, 충청권과 전북은 1㎜ 안팎의 비가 예보됐다. 서해5도는 12일 하루 5㎜ 미만의 비가 내리겠다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.5∼5.0ｍ, 서해 1.0∼3.5ｍ, 남해 1.5∼3.5ｍ다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
