與최고·원대 선거날 내부 결속 강조…鄭 "누가 선출돼도 손 잡아야"(종합)

정청래 "원팀·원보이스로 이재명 정부 뒷받침"

정청래 더불어민주당 대표는 11일 열리는 민주당 최고위원·원내대표 보궐선거와 관련해 "어떤 분이 선출되더라도 저와 함께 손잡고 과제들을 하나하나 신속하고도 정확하게 해결해야 할 것 같다"고 화합을 강조했다.

정 대표는 이날 오후 국회 본관에서 열린 원내대표 선출을 위한 의원총회에서 "우리 앞에 놓여진 과제가 하나하나 무겁고 이재명 정부의 성공을 위해서 필요한 것들"이라며 이같이 말했다.

2차 종합특검, 통일교·신천지 특검, 사법개혁, 대전·충남 및 광주·전남 통합, 민생법안 200여개 등 정치권에 파장이 큰 현안들을 앞두고 친명(친 이재명)계·친청(친 정청래)계 갈등으로 비춰지는 당내 상황을 극복해야 한다는 것이다.

정 대표는 "이재명 정부 성공과 그것을 위해서 지방선거 승리라는 공동의 목표 있다"며 "원내대표 선거로 우리 내부에서는 치열하게 경쟁하지만, 결과가 나오면 원팀·원보이스로 도전과 응전의 과제를 해결해야 할 것 같다"고 강조했다.

정 대표는 의원총회에 앞서 국회 의원회관에서 열린 민주당 최고위원 후보자 합동연설회에서도 친명 대 친청 구도를 의식한 듯 "네 분 중 누가 (최고위원이) 되더라도 원팀, 원보이스로 이재명 정부를 든든하게 뒷받침하겠다는 약속을 드리겠다"고 언급한 바 있다.

최근 지적받고 있는 명청 갈등, 당정 불협화음에 대해서도 "'민주당이 약해졌으면 좋겠다', '민주당이 잘못했으면 좋겠다'는 희망과 바람이 있어 이런저런 부정적인 것들을 전파하는 언론, 사람들이 있다"고 지적했다.

이번 최고위원 보궐선거에는 친명계로 불리는 강득구·이성윤 의원과 친청계로 분류되는 문정복·이성윤 의원이 후보로 출마했다. 친명계 후보였던 유동철 더민주전국혁신회의 상임대표는 중도 사퇴했다.

정 대표는 한 차례 추진이 무산된 1인1표제를 또 한 번 강조했다. 정 대표는 "의사 결정을 한명이 통째로 하던 시절을 우리는 절대 왕정 시대라고 한다"며 "민주주의의 발전 과정은 의사결정에 참여하는 그 숫자가 소수에서 다수로, 다수에서 전체 구성원으로 변화 발전하는 과정"이라고 했다.

이어 정 대표는 "그런 면에서 민주당은 부족하긴 해도 그동안 의사결정 과정에 유권자 수를 계속 확대해왔다"며 "그리고 드디어 (민주당에서는) 1인1표를 하자는 당원들의 의지가 높다"고 강조했다.

아울러 "후보자들의 번호와 이름은 다 다르지만 딱 한 가지 목표는 이재명 정부의 성공이다"라며 "6·3 지선의 승리, 당의 단합을 위해 한목소리로 여기까지 달려왔다. 민주당은 민주당 깃발 하나를 들고 이재명 정부의 성공을 위해 서 6·3 지방선거를 치를 것"이라고 말했다.





