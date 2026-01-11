與, 오늘 원내대표·최고위원 3명 선출…지도부 재편 주목

최고위 구성원 7명 중 4명 선출

더불어민주당은 11일 신임 원내대표와 지방선거 출마를 위해 사퇴한 최고위원 3명의 후임을 뽑기 위한 보궐선거를 진행한다.

김병기 전 원내대표의 사퇴로 치러지는 원내대표 선거에는 한병도·진성준·박정·백혜련 의원(이상 3선·기호순)이 출마했다. 오는 5월 중순께까지 4개월 정도인 원내대표의 경우 의원 투표 80%, 권리당원 투표 20%를 합산해 선출된다.

민주당은 전날부터 이날 오후 4시까지 권리당원 투표를 온라인으로 진행할 방침이다. 의원 투표는 이날 오후 3시30분께 의원총회에서 실시된다. 4명 후보 가운데 과반 득표자가 없을 경우 이날 결선투표를 실시해 당선자를 가린다.

더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 한병도(왼쪽부터)·진성준·백혜련·박정 후보가 8일 서울 마포구 상암동 JTBC에서 열린 원내대표 후보자 토론회 시작에 앞서 기념 촬영하고 있다. 2026.1.8 [국회사진기자단] 연합뉴스

민주당은 이날 6월 지방선거 출마를 위해 사퇴한 최고위원 3명의 후임도 선출한다. 최고위원 보궐선거는 문정복(재선), 이건태(초선), 이성윤(초선), 강득구(재선·이상 기호순) 의원이 경쟁을 벌이고 있다.

최고위원은 권리당원 투표 50%, 중앙위원 50% 투표를 합산해 선출되며 사실상 1인 2표제를 의미하는 2인 연기명 방식이다.

9∼11일 온라인 투표, 10∼11일 자동응답시스템(ARS) 투표를 진행한다.

친청(친 정청래)계 후보로 꼽히는 문정복·이성윤 후보, 친명(친 이재명)계 이건태·강득구 후보 중 어느 쪽에서 탈락자가 나올지 이목이 쏠린다.

민주당의 이번 원내대표 및 최고위원 보선에서 최고위 구성원 7명 가운데 4명이 새로 선출되기 때문에 결과에 따라 정 대표 체제의 재편이 될 가능성이 있어서다.

더불어민주당 최고위원 보궐선거에 출마한 문정복, 유동철, 강득구, 이건태, 이성윤 후보가 5일 서울 여의도 더불어민주당 당사에서 열린 최고위원 보궐선거 제2차 합동토론회에 앞서 선전을 기원하며 기념촬영을 하고 있다. 유동철 민주당 부산 수영구 지역위원장은 토론회 다음날인 지난 6일 최고위원 후보를 사퇴했다. 2026.1.5 김현민 기자





