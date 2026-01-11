LG, 독자 AI 파운데이션 모델 'K-엑사원' 공개…세계 순위 7위 진입

정부 프로젝트 5개팀 중 1위

세계 AI 성능 평가에도 진입

5년 연구 성과, 기술력 집약

LG AI연구원이 독자 AI 파운데이션 모델을 집약해 개발한 'K-엑사원(EXAONE)'을 공개했다. 미국과 중국이 점령한 글로벌 AI(인공지능) 상위 10위권에서 7위를 기록해 유일하게 이름을 올렸다.

LG AI연구원은 11일 'K-엑사원'이 정부의 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 평가 기준인 13개의 벤치마크 테스트에서 전체 평균 점수 72점을 기록해 5개 정예팀 중 1위를 차지했다고 밝혔다. K-엑사원은 13개 테스트 중 10개에서 1위를 차지했다.

K-엑사원은 글로벌 AI 성능 평가 기관인 '아티피셜 어낼리시스'의 인텔리전스 지수 평가에서도 32점을 얻으며 세계 7위에 올랐다. 오픈 웨이트 모델 상위 10개 중 중국이 6개, 미국이 3개인 상황에서 'K-엑사원'이 유일하게 이름을 올렸다.

K-엑사원은 공개 직후 글로벌 오픈소스 AI 플랫폼인 '허깅 페이스'(Hugging Face)의 글로벌 모델 트렌드 순위 2위에 올랐다.

또 미국 비영리 AI 연구 기관 '에포크(Epoch) AI'의 '주목할 만한 AI 모델'에 포함됐다. 이로써 LG AI연구원은 2024년 '엑사원 3.5'를 시작으로 '엑사원 딥', '엑사원 패스 2.0', '엑사원 '4.0', K-엑사원 등 국내 기업 중 가장 많은 5개 모델을 리스트에 올렸다.

LG AI연구원은 '고효율 저비용' 설계를 통해 K-엑사원이 고가의 인프라가 아닌 엔비디아 A100급의 그래픽처리장치(GPU) 환경에서도 구동될 수 있도록 했다.

또 '하이브리드 어텐션'을 고도화해 메모리 요구량과 연산량을 엑사원 4.0 대비 70% 절감했다.

K-엑사원의 학습 어휘는 15만개로, AI가 이해하는 단위인 토큰으로 문장을 쪼개는 기술인 '토크나이저' 고도화를 통해 기존 모델 대비 1.3배 더 긴 문서를 기억하고 처리할 수 있다. 추론 속도는 기존 모델 대비 150% 향상됐다.

아울러 국내 AI 모델 중 가장 긴 26만 토큰의 긴 문맥을 한 번에 이해하고 처리할 수 있다. A4 문서 기준으로 400장 이상에 해당하는 분량이다.

LG AI연구원은 자체 AI윤리위원회를 통해 K-엑사원의 안전성과 신뢰성을 검증했다. 저작권 문제가 있는 데이터는 사전에 식별하고 제외하는 등 모든 학습 데이터에 대한 데이터 컴플라이언스 평가를 진행하고 있다.

K-엑사원은 LG AI연구원이 한국의 특수성을 평가하기 위해 개발한 'KGC-SAFETY' 지표에서 4개 부문 평균 97.83점을 받았다. 미국 오픈AI의 GPT-OSS 120B 모델(92.48점)과 중국 알리바바의 큐웬(Qwen)3 235B 모델(66.15점) 등보다 높다.

최정규 LG AI연구원 에이전틱 AI 그룹장은 "K-엑사원은 자원의 한계 속에서 독자적인 기술 설계로 글로벌 거대 모델들과 대등하게 경쟁할 수 있음을 보여준 사례"라며 "대한민국 대표 AI를 개발한다는 자신감으로 연구 개발에 집중해 전 세계 AI 생태계 발전에 기여하는 모델을 만들어 가겠다"고 말했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr



