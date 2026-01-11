본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

자녀 결혼까지 1억8000만원 필요한데…내 노후는 누가 준비하나

최승우기자

입력2026.01.11 11:15

수정2026.01.11 11:21

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

퇴직급여보다 큰 자녀 비용…재정 압박
공적연금 의존 높은데 대체율 22% 불과

은퇴를 앞둔 40·50대 상당수가 노후 준비가 충분하지 않다고 인식하고 있다는 조사 결과가 나왔다.


보험개발원이 지난 7일 발간한 '2025 KIDI 은퇴시장 리포트'에 따르면 설문에 참여한 40·50대 응답자의 90.5%가 노후 준비 필요성을 느끼고 있다고 답했다. 그러나 실제 준비 수준을 5점 만점 기준 4점 이상으로 평가한 비중은 37.3%에 그쳐, 10명 중 6명 이상이 준비가 부족하다고 판단한 것으로 나타났다.

은퇴 이후에도 자녀 교육과 결혼 비용 부담이 지속될 것이라는 응답도 많았다. 자녀 1인당 예상 교육비는 평균 4629만원, 결혼 비용은 1억3626만원으로, 합산 시 약 1억8000만원에 달하는 추가 지출이 필요한 셈이다.


사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

AD
원본보기 아이콘

반면 현재 40·50대가 은퇴 시 받을 것으로 추정되는 평균 퇴직급여는 1억6741만원 수준에 그쳤다. 응답자의 75% 이상은 해당 퇴직급여를 노후 생활비로 사용할 계획이라고 답했으며, 자녀 부양 부담까지 고려할 경우 재정 공백이 발생할 가능성이 높은 것으로 분석됐다.


노후 자금 조달 수단은 공적연금에 편중된 양상을 보였다. 40·50대 응답자의 69.5%가 공적연금을 주요 노후 자금으로 꼽았지만, 개인연금을 활용하고 있다는 응답은 6.8%에 불과했다. 보험개발원이 국민연금 통계를 분석한 결과 2024년 기준 노령연금 수급자의 소득대체율은 은퇴 전 월평균 소득 대비 약 22% 수준으로 추정됐다.

보고서는 개인연금 활성화 필요성을 제기했다. 설문 결과 30~50대 직장인의 54.9%는 세액공제 한도 확대를 희망했으며, 기대 한도금액은 평균 1258만원으로 현행 600만원 대비 두 배 이상이었다. 연금저축에 대한 세제 혜택이 소득공제에서 세액공제로 전환된 2014년 이후 보험사 연금저축 수입보험료는 10년간 8조8000억원에서 4조5000억원으로 감소했다.


허창언 보험개발원장은 "은퇴 이후의 삶이 길어진 만큼 연금과 보장을 함께 고려한 다층적인 노후 준비가 필요하다"고 강조했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"친구야, 일본 여행 정말로 가?"…최대 10배 오른 요금에 깊어지는 고민 "친구야, 일본 여행 정말로 가?"…최대 10배 오른 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'두쫀쿠'가 뭐라고…영하 8도에 베이커리 줄 세운 어린이집

폭설도 막지 못한 화천산천어축제, 밤샘 제설로 ‘100% 정상 운영’

"2000원 라면 많아지는 이유"…프리미엄 시대 라면값도 상승중

혼술협회 회원만 10만명…일본의 혼자 먹고, 마시는 트렌드②

종류만 2000개…무형문화재 등재 노리는 기차 도시락 '에끼벤'

제네시스, 10년 새 美판매량 12배 증가…닛산 인피니티도 제쳐

美 가전 매장 '베스트바이'에 가다…현지 공략한 삼성 "가성비보단 신뢰"

새로운 이슈 보기