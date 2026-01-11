진옥동 "리더가 혁신의 불씨돼야"…신한금융, 경영전략회의 개최

'진짜 혁신' 찾아 全 경영진 참여 끝장토론

진옥동 회장, 2박3일 간 사회자 없이 직접 진행

"리더 의무 다해야" 강조

신한금융그룹은 지난 8~10일 경기도 용인 신한은행 블루캠퍼스에서 그룹 경영진 약 250명이 참석한 가운데 '2026년 경영전략회의'를 개최했다고 11일 밝혔다.

진옥동 신한금융그룹 회장이 지난 8~10일 경기도 용인 신한은행 블루캠퍼스에서 '2026년 경영전략회의'를 열고 마지막 날 강평을 하고 있다. 신한금융 제공 AD 원본보기 아이콘

'미래 신한을 위한 담대한 서사'를 테마로 진행된 이번 경영전략회의는 예년보다 일정을 하루 늘려 2박3일간 진행됐다. 혁신과 실행력 강화를 위해 전 경영진이 참여하는 끝장 토론도 진행했다. 진옥동 회장은 별도 사회자 없이 직접 회의를 주재하고 총괄했다.

첫째 날은 외부 전문가의 시각에서 바라본 '반드시 다가올 금융의 미래' 강연을 통해 신한금융이 직면한 위기와 과제를 공유하며 시작됐다. 이어 사전 과제로 부여된 '나만의 가짜 혁신 보고서'를 바탕으로 참석자들이 직접 경험한 실패 사례를 공유하고 원인을 분석하는 토론을 진행했다. 리더의 신언서판(身言書判)을 주제로 글쓰기와 이미지메이킹 특강도 열렸다.

둘째 날은 참석자 전원이 자기만의 만다라트를 작성했다. 만다라트 계획표는 핵심 목표 달성을 위해 8가지 세부 목표와 이를 이루기 위한 64가지 세부 실행 계획을 수립하는 것으로, 야구선수 오타니 쇼헤이가 고교 시절 활용한 것으로도 알려져 있다. 오후에는 그룹사 최고경영자(CEO)도 참여하는 '우리회사, 진짜 혁신하기'라는 주제로 시간제한 없는 끝장토론이 진행됐다. 이어 셋째 날에는 '진짜 혁신 경진대회'가 개최됐다.

진 회장은 지난해 8월부터 회의 테마를 구상하며 토론 방식부터 강사 선정까지 이번 경영전략회의에 각별한 노력을 기울였다. 이번 회의에서도 별도 사회자 없이 직접 회의를 주재하고 이끌었다.

진 회장은 리더들이 혁신 추진에 대한 주체적 사고와 책임 의식을 가질 것을 강조했다. 기업 시민으로서의 의무를 다한다는 필수 전제하에, 기업의 리더는 조직의 미래를 위해 강한 실행력을 발휘해야 한다고 주문했다. 그는 경영진에게 "혁신의 불씨가 되어 신한의 미래 경쟁력을 높여달라"고 강조했다.





