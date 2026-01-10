본문 바로가기
러·우크라 밤새 드론 공방…·부상자·에너지 시설 피해 속출

이기민기자

입력2026.01.10 20:20

러시아와 우크라이나가 밤새 드론 공격을 주고받으면서 부상자와 시설 피해가 속출했다.


10일(현지시간) dpa 통신 등에 따르면 9일 밤 러시아의 드론 공격으로 우크라이나 드니프로페트로우스크주(州)에서 3명이 다쳤다고 올렉산드르 한자 주지사가 밝혔다.

에너지 시설에 화재가 발생하면서 전력 공급도 차질을 빚었다.


러시아는 남부 최대 정유시설인 볼고그라드 지역의 경우 석유 저장소가 우크라이나의 드론 잔해에 맞아 화재 피해를 입었다고 전했다.


우크라이나는 최근 러시아군의 '돈줄'을 차단하기 위해 에너지 기반 시설을 집중 공격하고 있다.

우크라이나와 러시아는 자체 방공망으로 지난밤 상대 드론 27대, 59대를 각각 격추했다고 밝혔다.


최근 러시아의 극초음속 미사일 오레시니크 공격을 계기로 양국 간 군사 충돌 수위가 고조하고 있다.


러시아는 지난 9일 오레시니크 등을 동원해 우크라이나 수도 키이우와 서부 중심 도시 르비우 등을 공습했다. 마하 10의 속도를 내는 오레시니크 미사일은 우크라이나 방공망으로는 요격이 불가능한 것으로 알려졌다.


유엔 안전보장이사회는 이번 러시아 대규모 공습 사태를 논의하기 위해 오는 12일 긴급회의를 연다.

9일 우크라이나 공격으로 정전된 볼고그라드 아파트 로이터연합뉴스

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
