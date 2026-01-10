北 "무인기 도발" 주장에 軍 "사실 아냐"…靑 NSC 소집(종합)

北 "민간통제 전선지 이륙…가장 적대적인 적"

안규백 국방장관 "군 보유 기종 아냐"

靑, 안보실 1차장 주재 NSC 소집

북한이 한국이 지난해 9월과 이달 4일 무인기를 침투시켰다고 주장하며 위협 수위를 높였지만, 우리 군은 해당 주장이 사실이 아니라고 전면 부인했다. 정부는 즉각 국가안전보장회의(NSC)를 소집해 대응에 나섰다.

북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장하는 개성시 개풍구역에 추락된 한국 무인기. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

10일 조선중앙통신에 따르면 조선인민군 총참모부 대변인은 '한국은 무인기에 의한 주권침해 도발을 또다시 감행했다'는 제목의 성명에서, 지난 4일과 지난해 9월 한국 무인기를 전자공격으로 격추했다고 주장했다. 대변인은 무인기 촬영 기록과 비행 이력, 잔해 사진 등을 공개하며 "대가를 각오해야 한다"고 위협했다.

북한은 무인기가 인천 강화군과 경기 파주시 일대에서 이륙해 개성·황해북도 평산 일대를 비행했다며, 민간인 출입이 통제된 전선 지역에서 주간에 이륙해 한국군 감시망을 통과했다는 점을 근거로 한국군 소행이라고 주장했다.

대변인은 "앞에서는 소통을 말하면서 도발을 멈추지 않는다"며 한국을 "가장 적대적인 적"으로 규정했다.

안규백 국방부 장관 연합뉴스 원본보기 아이콘

그러나 우리 군은 즉각 반박에 나섰다. 국방부는 "북한이 주장하는 해당 일자에 우리 군이 무인기를 운용한 사실이 없는 것으로 확인되고 있다"며 "이재명 대통령이 철저한 조사를 지시했고, 관계 기관이 추가 확인 중"이라고 밝혔다.

안규백 국방부 장관도 "북한이 공개한 기체는 우리 군 보유 기종이 아니다"라며 "그날 드론작전사령부와 지상작전사령부, 해병대사령부 모두 비행훈련을 하지 않았다"고 말했다. 안 장관은 남북 합동 조사를 제안했다.

이재명 대통령과 위성락 국가안보실장. 연합뉴스 원본보기 아이콘

전문가들은 북한이 공개한 무인기가 군용으로 보기 어렵다는 분석을 내놨다. 신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 "온라인에서 쉽게 구입 가능한 민간 상용부품을 조합한 형태로, 통상적인 군용 무인기로는 보이지 않는다"고 평가했다.

청와대는 이날 북한의 주장에 대응해 국가안전보장회의(NSC) 실무조정회의를 소집했다. 회의는 국가안보실 1차장 주재로 열려 북한 주장에 대한 사실관계와 대응 방안을 점검했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



