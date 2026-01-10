"친구 없는 할머니 장례식 와주세요"…손녀의 호소가 사람들 움직였다

중국 손녀, SNS에 장례식 참석 요청

악천후에도 시민·관광객 수십 명 참여

중국에서 90세의 할머니가 세상을 떠나자 손녀가 사회관계망서비스(SNS)에 장례식 참석을 요청한 글을 올린 사연이 알려져 화제다.

9일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 동북 지역에서 한 여성이 지난해 12월 22일 SNS에 올린 글이 공유되며 수십명이 장례식에 참석했다고 보도했다. 여성은 글을 통해 "할머니가 돌아가셨다. 축복 장례식(희상)에서 그녀를 배웅해달라"고 부탁했다.

중국에서 '희상(喜喪)'은 80세 이상 고령자가 세상을 떠났을 때 치르는 장례를 뜻한다. 노년에 생을 마감한 것을 축복된 삶의 완주로 해석해 일반적인 장례식보다 밝은 분위기로 진행되는 것이 특징이며, 많은 사람을 참석시키는 것이 고인에 대한 의무라는 관념이 널리 퍼져 있다.

손녀는 "나는 내성적인 할머니 손에 자랐다. 헤이룽장성 하얼빈에서 자란 할머니에게는 친구가 거의 없었다"며 "장례식에 와주시면 당신은 내 친구가 되는 것"이라고 적었다. 이어 "교통비와 선물을 제공하겠다"고 덧붙였다.

이어 "앞으로 개 산책 같은 심부름이 필요하시면 가능하면 반드시 도와드리겠다"며 "시간이 되는 분들께는 점심을 대접하고 바쁜 분들께는 소비 쿠폰으로 보답하겠다"고 전했다.

해당 글은 온라인에서 빠르게 공유되면서, 지난해 12월 23일 오전 동화원 센터에서 거행된 장례식에는 폭설로 인한 교통체증에도 불구하고 시민과 관광객 등 수십명이 찾았다.

현지 주민 옌 씨는 택시로 40분을 달려 장례식장에 도착했다면서 "30명 넘는 사람이 이미 도착해 있었다"고 전했다. 그는 "눈이 하늘에서 흩날리는데 마치 하늘이 할머니를 배웅하는 것 같았다. 정말 영광스러운 장례식이었다"고 말했다.

저장성 여행 도중에 방문했다는 관광객 예 씨도 "이렇게 많은 사람이 할머니를 배웅하러 왔으니 분명 기뻐하실 것"이라고 밝혔다.

이 사연은 중국 SNS에서 큰 화제를 모았으며, 한 플랫폼에서는 관련 게시물이 조회 수 1억3000만회를 기록하기도 했다.





