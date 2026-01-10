필리핀 세부서 4층 높이 쓰레기 더미 붕괴…2명 사망·36명 실종

생존 흔적 포착…구조대 500명 추가 투입

필리핀 세부의 한 매립지에서 4층 건물 높이에 달하는 쓰레기 더미가 붕괴해 노동자들이 매몰되는 사고가 발생했다. 현재까지 2명이 숨지고 36명이 실종된 것으로 집계됐다.

10일(현지시간) AP·AFP 통신 등에 따르면, 사고는 지난 8일 오후 세부시 비날리우 마을의 민간 매립지에서 발생했다. 흙과 폐기물이 뒤섞인 대형 쓰레기 더미가 갑자기 무너지면서 아래쪽에 있던 폐기물 분류 작업 시설을 덮쳤다.

이 사고로 매립지와 폐기물 처리 시설에서 일하던 노동자들이 매몰됐으며, 지금까지 12명이 구조돼 병원으로 옮겨졌다. 사망자와 실종자, 부상자는 모두 해당 매립지에서 근무하던 인원으로 파악됐다.

사고 당시 현장에 있었던 사무직 직원 제이로드 안티구아(31)는 AP에 "날씨가 맑았는데 쓰레기 더미가 순식간에 무너졌다"며 "잔해 속에서 기어 나와 간신히 탈출했다"고 말했다. 또 다른 직원 리타 코게이(49)는 AFP에 "처음에는 헬리콥터가 추락한 줄 알았다"고 당시 상황을 전했다.

필리핀 당국이 공개한 사진에는 산사태처럼 거대한 쓰레기 더미가 무너져내리며 폐기물 분류 창고의 철판 지붕과 철골 구조물이 파손된 모습이 담겼다. 세부시 관계자는 쓰레기 더미의 높이가 약 4층 건물 규모였다고 설명했다.

네스토르 아르키발 세부시장은 기자회견에서 "현장에서 생존 흔적이 포착됐다"며 구조대원 500명을 추가 투입해 수색을 확대하겠다고 밝혔다. 현장에서는 실종자 가족들이 수색을 호소하며 불안한 시간을 보내고 있다.

사고가 난 매립지에는 평소 약 110명이 근무했고, 하루 평균 1천t의 폐기물을 처리해온 것으로 알려졌다. 현지 경찰은 "사고 당시 비는 내리지 않았으며, 붕괴 원인은 아직 확인되지 않았다"고 밝혔다.

필리핀에서는 과거에도 대형 매립지 붕괴 사고가 발생했다. 2000년 7월 수도 마닐라 인근에서 폭우 뒤 쓰레기 더미가 무너져 빈민가를 덮치며 200명 이상이 숨졌고, 이후 폐기물 관리 규제를 강화하는 법이 시행됐다.





