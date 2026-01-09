[내일날씨]강원 산지 15㎝ 이상…전국 곳곳 눈·비

토요일인 10일은 전국 곳곳에 비 또는 눈이 오겠다.

기상청에 따르면 예상 적설량은 경기 동부 3∼8㎝, 경기 서부, 경북 북부 내륙·북동 산지 1∼5㎝, 서울·인천 1∼3㎝, 대구·경북 중부 내륙·북부 동해안 1㎝ 안팎이다.

9일부터 10일까지 강원 내륙·산지에는 3∼10㎝(많은 곳 강원 북부 내륙, 강원 산지 15㎝ 이상)의 적설이 예상된다. 10일부터 11일까지 예상 적설량은 대전·세종·충남, 충북 중·남부 1∼5㎝, 전남 동부 남해안, 충북 북부 2∼7㎝, 광주·전남(동부 남해안 제외), 전북, 제주도 산지 5∼15㎝(많은 곳 전북 서해안·남부 내륙, 전남 서해안 20㎝ 이상)이다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 5∼10㎜, 강원 동해안, 경북 북부 내륙·북동 산지 5㎜ 미만, 대구·경북 중부 내륙·경북 동해안, 경남 중부 내륙 1㎜ 안팎 등이다.

아침 최저기온은 -2~8도, 낮 최고기온은 2~12도로 예보됐다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 1.0∼3.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼5.5m, 서해·남해 1.5∼5.0m다.





