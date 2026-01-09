본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

[포토] 밝은 표정의 김정관 장관과 제임스김 암참 회장

조용준기자

입력2026.01.09 17:00

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 밝은 표정의 김정관 장관과 제임스김 암참 회장
AD
원본보기 아이콘

김정관 산업통상부 장관이 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 주한미국상공회의소(AMCHAM) 초청 간담회에 참석, 제임스 김 암참 회장 등과 기념촬영을 마치고 활짝 웃고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일 "핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마두로형도 나이키는 못 참지"

2년내 돌아간다고? 멈추면 찐다비만 치료제의 역습

'스타 셰프' 손종원의 손맛… 5900원에 만나다

트럼프 정부도 인정한 김치…"꼭 챙겨 드세요"

"한국인들 많이 가는데"…안전띠 안했다가 감옥갈 수도

"1인당 3만원 받았어요"…11만명 제주로 불러온 '인센티브'

'채상병 사건 외압 저항' 박정훈, 준장 진급…軍 장성급 장교 인사 단행

새로운 이슈 보기