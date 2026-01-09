“일자리는 복지의 다른 이름”… 양산시, 공공근로·공동체 일자리 모집

취업 취약계층 생계 안정·시민 체감형 일자리 고용 창출

경남 양산시가 상반기 공공근로와 지역공동체 일자리 사업을 통해 시민 고용에 나선다.

양산시는 취업 취약계층의 생계 안정을 지원하고 지역사회 발전에 기여하기 위해 '2026년 상반기 공공근로와 지역공동체 일자리 사업' 참여자를 모집한다.

이번 공공근로사업은 실업자, 일용근로자 등 취업 취약 계층에게 공공 일자리를 제공함으로써 시민의 생계 안정은 물론 지역 일자리 창출을 동시에 도모하는 데 목적이 있다.

공공근로사업은 지역 경제 활성화와 저소득층 생계 지원을 목표로 청년, 일반 노무, 직업상담사, 고령자 4개 분야로 구성된다. 모집인원은 청년 55명, 일반 노무 197명, 직업상담사 8명, 고령자 50명 총 310명으로, 130개 사업장에 배치될 예정이다. 근무 분야는 공공업무 지원, 환경정비, 국토 공원화 사업 등이다.

지역공동체 일자리사업은 다문화가정 지원, 대운산 친환경 생태조성, 정원형 공원 조성 및 회야강 내 하천 환경 개선 지원 등 4개 사업장에 총 23명을 선발한다.

신청 자격은 공고일(26. 1. 5.) 기준 양산시에 주민등록이 돼 있고 사업개시일(26. 2. 23.) 기준 18세 이상 69세 이하의 근로 능력을 갖춘 시민으로 1월 12일부터 1월 17일까지 본인 주소지 행정복지센터에 방문해 신청하면 된다.

선발된 인원은 오는 2월 23일부터 6월 19일까지 약 4개월간 근무하며 자세한 사항은 양산시청 홈페이지의 공고문을 통해 확인할 수 있다.

양산시 관계자는 "공공근로와 지역공동체일자리사업은 단기적 일자리 제공을 넘어 시민의 경제적 안정과 공공가치 실현을 통해 지역사회를 지탱하는 중요한 역할을 하고 있다"고 전했다.





