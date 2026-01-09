◇ 4급 승진

▲AI산업추진단장 음영규

◇4급 전보

▲통합기획담당관 조재술 ▲건축개발과장 임진출

◇ 5급 승진

▲여성가족정책관실 이복례 ▲여성가족정책관실 류태귀 ▲기업도시담당관실 강철홍 ▲통합기획담당관실 김성재 ▲국제협력관실 오세정 ▲균형성과담당관실 임선양 ▲법무담당관실 임재한 ▲이민정책과 손예정 ▲우주신산업과 김명헌 ▲연구바이오산업과 강원구 ▲미래에너지산업과 박용규 ▲관광개발과 김병열 ▲스포츠산업과 김병혼 ▲노인복지과 양일동 ▲감염병관리과 김다영 ▲농식품유통과 정중기 ▲해운항만과 조나영 ▲수산유통가공과 이정한▲지역계획과 박은석 ▲회계과 이원기 ▲문화예술과 한정미 ▲문화자원과 김진영 ▲문화산업과 박종원 ▲남도의병역사박물관개관준비단 나종민 ▲기후대기과 최대일 ▲농업기술원 박신 ▲농업기술원 김현지 ▲인재개발원 박장철 ▲보건환경연구원 하태만 ▲보건환경연구원 오은하 ▲동물위생시험소 오현철 ▲혁신도시지원단 정동완▲자치경찰위원회 김수화 ▲한국학호남진흥원 김현민





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>