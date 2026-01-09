전남도, 4급 이하 정기 인사 단행…광주·전남 행정통합 대비

전남도청 전경 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 광주·전남 행정통합과 AI·에너지 등 핵심사업의 추진 동력 확보를 위해 2026년 상반기 4급 이하 공무원에 대한 정기 인사를 1월 12일자로 단행했다.

이번 인사는 퇴직준비교육과 상위 직급으로의 승진, 직무파견 등에 따른 조치로 과장급 3명, 팀장급 140명, 6급 이하 376명 등 519명이 자리를 옮기거나 새로운 직책을 맡게 된다.

승진인사는 개인별 승진후보자명부 순위, 업무성과, 경력 등을 종합적으로 반영해 과장급 1명, 팀장급 34명, 6급 이하 95명 등 총 130명의 승진자를 결정했다.

과장급은 지난 5일 출범한 '광주·전남행정통합추진기획단'의 실무 기획을 맡을 전담 부서인 통합기획담당관 직위 신설에 따른 인사로 행정통합을 체계적이고 속도감있게 추진하겠다는 강한 의지를 담았다.

팀장급에서는 에너지, 우주산업, 관광, 복지, 인구 등 분야에서 승진자가 나왔으며, 전기·화공·환경·농업·간호·토목·수의 등 다양한 기술직렬과 연구직렬에서 16명이 승진했다.

전보인사는 개개인의 업무역량을 고려하고, 해당 부서의 의견과 소통인사시스템을 통해 신청한 희망부서와 개인 고충 등을 최대한 반영했다.

한편, 전남도는 2026년 상반기 인사가 완료됨에 따라 인계인수를 조기에 마무리하고, "AI·에너지 수도, 전라남도 대부흥"의 성공을 위한 역점시책을 적극 추진해 나갈 계획이다.





