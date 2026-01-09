본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

물 더 싣고, 더 멀리 난다… 울진군 산불 헬기 성능 대폭 강화

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.09 14:09

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

BO-105S 헬기 배치로 담수량 1000L 확보, 결빙 담수댐 제빙 완료

대형 산불의 상처를 기억하는 울진군이 하늘에서의 대응력을 끌어올렸다.


경북 울진군은 봄철 산불에 대비해 산불 진화 헬기를 배치하고 진화 용수의 원활한 공급을 위해 담수지를 점검하는 등 산불대비태세를 한층 강화했다.

울진군, 산불 진화 헬기 성능 대폭 강화(임차헬기).

울진군, 산불 진화 헬기 성능 대폭 강화(임차헬기).

AD
원본보기 아이콘

2026년 1월부터 배치되는 산불 진화 헬기는 독일에서 생산된 BO-105S 모델로 담수량이 최대 1000L이며, 2025년에 배치된 헬기(730L)보다 37% 더 높은 담수능력을 갖고 있다.

산불 진화 헬기 운영을 위해 조종사 1명, 정비사 1명, 급유사 1명 등 3명의 인원이 봄철 산불조심기간 중 항시 대기하며 상황 발생 시 신속하게 출동하여 조기진화를 실시할 예정이다.


산불 진화 용수 공급을 위해 관리하고 있는 담수지는 12개소(저수지 8, 하천 2, 담수댐 2)로, 이 가운데 영하의 기온으로 인해 결빙된 금강송면 지역의 2개 담수댐은 울진국유림관리소 산불재난특수진화대의 협조를 받아 담수가 가능하도록 제빙작업을 완료했다.


울진군 관계자는 "건조한 날씨가 지속되고 있어 어느 때보다 산불에 대한 위험성이 높다"며 "한 사람 한 사람의 작은 실천이 산불 예방에 가장 큰 힘이 될 수 있는 만큼, 철저한 산불예방 수칙 준수를 당부드린다"라고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

트럼프 정부도 인정한 김치"꼭 챙겨 드세요"

"핸드크림 바르셨죠? 나가세요"…양양 유명 카페서 무슨 일

"공항 도착하니 1인당 3만원 받았어요"…11만명 움직인 '인센티브' 정체

쭉쭉 살 빠질 때는 좋았는데…비만 치료제의 역습

강아지와 산책하던 여성 주변에 화살 쏜 2명 찾았다…경찰 소환 통보

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

美 "北 무슨 생각할까…베네수 유조선 나포, 경고될 것"

새로운 이슈 보기