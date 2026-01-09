본문 바로가기
중소기업 곁에 선 대학… 동의과학대학교, 중기부장관상 ‘영예’

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.09 13:59

중소기업 활성화 기여… ‘우수지원기관’ 선정

동의과학대학교(총장 김영도)가 2025년 부산지역 중소기업 활성화를 위한 유공 포상에서 우수지원기관으로 선정돼 중소벤처기업부 장관상을 수상했다.

중소벤처기업부장관상을 수상한 동의과학대학교. 동의과학대 제공

이번 수상은 부산지방중소벤처기업청이 주관한 '중소기업 활성화 유공 포상'을 통해, 지역 중소기업의 경쟁력 강화와 지속 가능한 성장에 기여한 공로를 인정받아 이뤄졌다.


동의과학대학교는 산학협력 기반의 실질적인 기업 지원과 인재 양성 성과를 높이 평가받아 우수지원기관 부문 수상 기관으로 선정됐다.

동의과학대학교는 그동안 지역 중소기업을 대상으로 ▲산학협력 기반 기술 지원 ▲현장 맞춤형 인력 양성 ▲기업애로기술 해결 ▲창업과 기술사업화 연계 ▲지역혁신중심대학 지원체계(RISE) 사업 참여를 통한 기업 협력 확대 등 다양한 지원 활동을 지속적으로 추진해왔다.


특히 대학의 교육·연구 역량을 지역 산업 현장과 연계해 중소기업의 실질적인 성장과 현장 문제 해결에 기여한 점이 주요 성과로 꼽힌다. 또 동의과학대학교는 지역 산업 수요를 반영한 주문식 교육과정과 현장실습, 캡스톤디자인, 지역사회 연계 프로젝트 등을 통해 중소기업이 필요로 하는 실무형 인재를 양성하며, 기업과 대학이 상생하는 협력 모델을 구축해 왔다.


동의과학대 김경화 RISE사업단장은 "이번 중소벤처기업부 장관상 수상은 지역 중소기업과 함께 성장해 온 대학의 산학협력 노력이 공식적으로 인정받은 결과이다"라며 "앞으로도 지역 산업과 긴밀히 협력해 중소기업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 기여하는 실천형 대학의 역할을 더욱 강화해 나가겠다"라고 말했다.

동의과학대학교는 RISE 사업을 비롯한 다양한 지역혁신 사업을 통해 지역 정주형 인재 양성, 중소기업 지원, 지역 산업 생태계 활성화를 핵심 목표로 삼고 있으며, 대학의 사회적 책무를 실현하는 산학협력 거점 대학으로 자리매김하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
