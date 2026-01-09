LG에너지솔루션, 2025년 4분기 영업손실 1220억원

적자 폭은 전년보다 45.9% 축소

IRA 세액공제 반영에도 분기 적자

연간 영업이익은 전년 대비 2배 이상 ↑

LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 363,000 전일대비 3,000 등락률 -0.82% 거래량 231,833 전일가 366,000 2026.01.09 13:33 기준 관련기사 4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락[굿모닝 증시]美 혼조 마감 속 대형주 차익실현 경계감 전 종목 시세 보기 close 이 지난해 4분기 연결 기준 잠정실적 매출 6조1415억원, 영업손실 1220억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 4.8% 줄었고, 영업이익은 적자를 지속했다.

LG에너지솔루션은 9일 공시를 통해 2025년 4분기 잠정 실적을 발표했다. 전년 동기 대비 매출이 소폭 줄었지만, 적자 규모는 전년 동기 영업손실 2255억원과 비교해 45.9% 축소됐다. 전기차 수요 둔화와 고객사 재고 조정 영향으로 외형은 줄었으나, 비용 구조 조정과 북미 생산 확대 효과가 반영되면서 영업손실 폭은 절반 가까이 줄어들었다.

LG에너지솔루션 분기별 실적 그래프. LG에너지솔루션 AD 원본보기 아이콘

미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 약 3300억원을 제외할 경우 4분기 영업손실은 4548억원, 영업이익률은 -7.4% 수준이다.

연간 기준으로는 실적 개선 흐름 보인다. 2025년 누적 매출은 23조6718억원으로 전년 대비 7.6% 감소했지만, 누적 영업이익은 1조3461억원으로 전년 동기(5754억원) 대비 133.9% 증가했다. 북미 생산 비중 확대에 따른 세액공제 효과와 고정비 부담 완화가 연간 실적을 방어했다는 분석이 나온다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>