완도 앞바다 '위험'…해경, 연안안전 주의보 발령

강풍·높은 파도 예상…갯바위·테트라포드 출입 자제 당부



전남 완도 앞바다에 강한 바람과 높은 파도가 몰아칠 것으로 예상되면서 해양경찰이 비상 체제에 돌입했다.

완도해양경찰서는 10일부터 기상 악화가 예상됨에 따라 '연안 사고 안전관리 규정'에 의거, 연안 안전사고 위험 예보제 '주의보' 단계를 발령했다고 9일 밝혔다.

완도해양경찰서는 기상 악화가 예상됨에 따라 '연안사고 안전관리규정'에 의거, 연안안전사고 위험예보제 '주의보' 단계를 발령했다. 완도해경 제공 AD 원본보기 아이콘

연안 안전사고 위험 예보제는 기상악화나 자연재해 등으로 안전사고가 지속·반복적으로 발생할 우려가 있을 때, 그 위험성을 '관심-주의보-경보'로 나눠 국민에게 사전에 알리는 제도다. 해양 사고를 미연에 방지하고 안전을 도모하는 데 목적이 있다.

완도해경은 주의보가 발령되는 10일부터 풍랑주의보 해제 시까지 관내 주요 항·포구 및 사고 발생 위험성이 높은 갯벌·갯바위·테트라포드 등을 중심으로 순찰 활동을 대폭 강화한다.

특히 안전사고 발생 시 즉각 투입할 인명구조함의 이상 유무를 꼼꼼히 점검하는 등 해양 안전사고 예방에 총력을 다할 방침이다.

해경 관계자는 "연안 활동객분들은 기상을 수시로 확인하며, 갯바위·테트라포드 등 안전사고 우려가 높은 장소에는 출입을 자제하고 안전 수칙을 준수해달라"라고 당부했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>