강기정 "광주·전남 통합, 재정·자치분권 권한 이양 건의"

이 대통령 주재 오찬 앞두고 통합 추진 구상 밝혀

특별법 16일 국회 발의 목표…시·도·교육청 참여

이재명 대통령 주재로 열리는 광주·전남 행정통합 추진 오찬 간담회에 참석할 예정인 강기정 광주광역시장이 재정·자치분권 권한 이양과 미래산업 지원을 건의하겠다고 밝혔다.

강 시장은 9일 광주경영자총협회 조찬 강연에서 "대통령은 광주·전남이 행정통합을 1등으로 추진하면 최대한 지원하겠다는 마음인 것 같다. (오찬 자리에서) 그 마음을 확인해 보겠다"고 말했다.

강기정 광주광역시장.

미래산업과 관련해서는 "반도체 클러스터 유치를 고민했지만, 전날 청와대에서 기업 이전을 검토하지 않는다고 밝혀 건의 여부를 고민하고 있다"고 밝혔다.

재정·자치분권 권한에 대해서는 "재정권과 자치분권, 행정권을 지방정부로 이양해 달라고 요구할 계획"이라며 "광주·전남 통합단체가 재정·자치분권을 시범적으로 추진하면 대통령 임기 말에는 국가사업 지방 이전의 원년을 선포할 수 있을 것"이라고 말했다.

행정통합 추진 일정도 공개했다. 강 시장은 "다음 주까지 특별법안을 마련해 15일 청와대와 더불어민주당 등과 공청회를 열고, 16일 국회 발의를 목표로 시·도와 교육청 관계자 14명이 법조문을 만들고 있다"고 설명했다.

현재까지 합의된 사안은 '특별시 위상으로 행정통합을 추진한다'는 원칙뿐이라고 밝혔다. 오찬 간담회에서는 대통령의 지원 의지를 확인하는 데 초점을 두겠다고 했다.

강 시장은 "통합 특별법에 광주·전남의 정신인 민주·항일독립운동 정신과 미래 먹거리 산업을 담을 계획"이라며 "6·3 지방선거에서 광주·전남 통합 특별시장을 선출하면, 해당 시장이 청사와 조직 운영 권한을 행사해 행정통합을 완성하게 될 것"이라고 말했다.

주민투표 시행 여부와 관련해서는 "법상 원칙은 시·도의회 의견 청취이며, 주민투표는 그 의견을 들을 수 없을 때 실시하도록 돼 있다"며 "일부에서는 주민투표가 필요하다고 주장하지만, 법은 시·도의회 동의만으로도 가능하다고 규정하고 있다"고 밝혔다.

강 시장은 "주철현 의원은 주민투표를 주장하고 있다"며 "앞서 소극적이었던 신정훈·민형배 의원은 속도를 내 추진하자는 입장으로 전향했다"고 전했다.





