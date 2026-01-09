"AI 데이터센터, '발전 과잉' 비수도권 중심으로 유인해야"

이해민, AIDC 전력공급 방안 토론회 개최

수도권 인공지능(AI) 데이터센터의 전력 공급 부족이 이어지는 가운데 비용 절감 및 전력 구매 제도 완화를 통해 비수도권으로 데이터센터를 유인해야 한다는 주장이 나왔다.

9일 여의도 국회에서 이해민 조국혁신당 의원실의 주최로 열린 'AI 데이터센터의 현실적인 전력공급 방안 토론회'에서 참석자들이 사진촬영을 하고 있다

9일 여의도 국회에서 이해민 조국혁신당 의원실은 AI 데이터센터 전력 공급 관련 국내 전력시장의 구조적 한계를 짚고 대안을 모색하는 'AI 데이터센터의 현실적인 전력공급 방안 토론회'를 열었다.

이해민 의원은 "AI 데이터센터 유치는 지역 균형 발전에 기여하는 동시에 AI G3 도약을 위해 꼭 필요하다"며 "그러나 현실은 녹록지 않다. 현재 우리나라 전력 소비의 약 40%, 데이터센터의 70% 이상이 수도권에 집중돼있고, 송전망과 전력 계획도 급증하는 AI 수요를 따라가지 못하고 있다"고 지적했다.

발제를 맡은 박종배 건국대 전기전자공학부 교수도 "수도권의 전력수요 비중은 전국의 40%로 수요 대비 공급이 너무 부족하다"며 "그러다 보니 비수도권에서 송전망을 건설해서 (전력을 공급)하고 있다"고 전했다. 그러나 비수도권에서 수도권으로 전력을 공급하는 송전망 건설도 낮은 주민 수용성, 지자체와의 협의 어려움, 보상의 적절성, 복잡한 인허가 절차 등으로 한계가 있다고 전했다.

이에 박 교수는 호남·영남·강원·충청권 등 비수도권 발전 과잉 지역 중심으로 유인할 제도가 필요하다는 주장했다. 그는 단기적으로는 ▲비수도권 AI 데이터센터-인근 발전기 사이 직접구매계약(PPA) 허용 ▲송전망 이용료 대폭 감면 ▲비수도권과 수도권의 전기요금 차등화 우선 시행 등을 제시, 중·장기적으로는 2030년 이후 송전망을 보강하고 수도권 AI 데이터센터를 허용해야 한다고 전했다.

조대근 법무법인 광장 전문위원은 아마존·마이크로소프트·구글 등의 PPA 사례를 언급하며 하이브리드(재생에너지+무탄소) PPA 도입이 필요하다고 제언했다. 조 위원은 "하이브리드 전력을 PPA 거래로 확보하도록 하되 대상, 규모, 기간 등에 제한을 해제해 수요자가 전략적으로 전력을 확보할 수 있도록 지원해야 한다"고 전했다.

한편 이 의원은 전날 AI 데이터센터 진흥에 대한 특별법안을 발의했다. 이는 AI 데이터센터의 인허가 절차를 간소화하고, 비수도권 AI 데이터센터의 경우 직접 전력을 거래할 수 있도록 특례를 부여하는 내용이 골자다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



