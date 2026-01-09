본문 바로가기
[포토] 코스피 하락 출발

조용준기자

입력2026.01.09 09:28

[포토] 코스피 하락 출발
9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러환율, 코스닥 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 22.34포인트(0.49%) 내린 4,530.03으로 출발해 하락폭을 키우고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

