엔진보다 사람이 먼저…에어부산, 5년간 2300명 항공 인재 키웠다

드림캠퍼스·드림스쿨 등 교육기부 확대… 지역 기반 항공 인력 양성 성과

저비용항공사의 날개 아래서 조종·정비·객실 분야 인재 2300명이 자랐다.

에어부산(대표 정병섭)이 지역 항공 인력 양성을 위한 교육 기부 활동을 지속해 온 결과, 최근 5년간 2300여명의 항공 인재 육성에 기여한 것으로 나타났다.

에어부산은 2021년부터 항공산업 전반에 대한 이해와 실무 역량을 갖춘 인재 양성을 목표로 다양한 교육 기부 프로그램을 운영, 지난해까지 누적 수료생 수는 2300명을 넘어섰다. 연간 교육 규모도 꾸준히 확대돼 2025년에는 700명 이상이 관련 프로그램을 수료한 것으로 집계됐다.

에어부산은 부산시와 부산경제진흥원과 협력해 항공 인력 양성 사업을 5년째 이어오고 있다. 대표 프로그램인 '드림캠퍼스'는 현장 중심 실습 과정으로, 교육생들이 항공사 주요 직군에 배치돼 실제 업무를 경험할 수 있도록 운영된다. 이와 함께 현업 실무자가 지역 고교를 직접 찾아가는 '드림스쿨', 지역 대학생과 청년을 대상으로 한 진로 특강 프로그램 '드림멘토'를 통해 진로 탐색과 취업 준비를 지원하고 있다.

이 밖에도 고용노동부 주관 '미래내일 일경험' 사업 참여, 산학협력을 통한 교육실습 지원 등 다양한 형태의 교육 기부 활동을 병행하고 있다. 특히 에어부산 사옥에 구축된 객실 전문 훈련 시설을 교육 프로그램에 적극 활용해, 교육생들에게 실제 항공 현장과 유사한 환경을 제공하고 있다는 평가다.

이 같은 성과를 바탕으로 에어부산은 2023년 교육부가 인증하는 '교육기부 진로체험 인증기관'으로 선정됐으며, 2024년에는 부산광역시교육청이 인증하는 '부산학생꿈터'로 지정됐다.

에어부산 관계자는 "미래 인재 육성은 기업의 중요한 사회적 책임"이라며 "지역과 상생하며 항공산업의 성장과 발전을 뒷받침하는 역할을 지속해 나가겠다"고 말했다.

에어부산 '부산학생꿈터'와 '교육기부 진로체험 인증기관' 인증마크.





