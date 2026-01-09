美 신규 실업수당 청구 20.8만건…예상 하회

계속청구는 191.4만건 '예상 상회'

지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 시장 예상을 하회한 것으로 나타났다.

8일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난주(12월28일~1월3일) 신규 실업수당 청구 건수는 20만8000건으로 나타났다. 이는 전주(20만건)보다 8000건 늘어난 수치로, 전문가 전망치(21만3000건)는 밑돌았다.

최근 관세를 비롯한 정책 불확실성 속에서 기업들이 신규 채용과 해고를 모두 줄이는 흐름을 보이는 가운데, 이번 수치는 이런 노동시장의 전반적인 분위기와 크게 어긋나지 않는다.

2주 이상 실업수당을 신청하는 계속 실업수당 청구 건수는 12월21일~27일 기준 191만4000건으로 집계됐다. 전주(185만8000건)보다 5만6000건 증가했으며, 시장 예상치(190만건)도 웃돌았다.

주간 실업수당 청구 건수는 연말 계절적 요인으로 인해 최근 변동성이 확대되는 모습이다. 실업수당 청구 건수는 고용 둔화 우려와 맞물려 단기적인 노동시장 흐름을 가늠하는 지표로 여겨진다.





