S-OIL, “샤힌 프로젝트 완공으로 엔진 교체… 새 50년 시동”

안와르 알 히즈아지 CEO 신년사, 샤힌 프로젝트 완공·가동 위한 전사적 역량 결집 강조

S-OIL은 2026년 신년사를 통해 ▲샤힌 프로젝트의 안전한 완공과 안정적 가동을 위해 전사적 역량과 자원 결집 ▲안전 문화와 관리 체계 구축 ▲내실 있는 운영을 통한 본원적 경쟁력 강화 ▲Digital＆AI 전환을 통한 업무 혁신을 2026년 핵심 과제로 제시했다.

안와르 알 히즈아지 CEO는 신년사에서 "2025년 어려운 경영환경 속에서도 임직원들의 헌신으로 핵심 과제를 차질 없이 추진할 수 있었다"며 "2026년에도 어려운 경영환경이 지속되겠지만, S-OIL은 항상 남들이 주저할 때 미래를 향한 투자를 결단하고 치밀하게 실행해 비약적인 성장을 이뤄 왔다"며 "2026년에는 회사의 신성장 동력이 될 샤힌 프로젝트를 성공적으로 완수하기 위해 전사적 역량을 집중해야 한다"고 강조했다.

안와르 알 히즈아지 CEO는 "2026년은 창립 50주년이자 창사 이래 최대 프로젝트인 샤힌 프로젝트가 결실을 맺는 의미 있는 해"라며 "샤힌 프로젝트의 성공은 S-OIL이 '가장 경쟁력 있고 혁신적이며 신뢰받는 에너지 화학 기업'이라는 비전을 향해 크게 도약하는 전환점이 될 것"이라고 말했다.

