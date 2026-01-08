靑 "용인 반도체 클러스터 이전 검토 안 해…기업이 판단할 몫"

8일 김남준 대변인 브리핑

용인 클러스터 이전론 격화

"검토 안 한다" 선 그은 靑

이재명 대통령이 8일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

청와대가 8일 "용인 반도체 클러스터의 이전을 검토하지 않는다"고 밝혔다.

김남준 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 이같이 밝힌 뒤 "기업 이전은 기업이 판단해야 할 몫"이라고 말했다.

해당 발언은 '용인 반도체 클러스터와 관련해 이 대통령이 (수석보좌관회의에서) 어떤 지시를 했는지' 묻는 말에 답변하며 나왔다. 용인 반도체 클러스터를 옮겨야 한다는 주장을 두고 정치권과 지역사회의 갈등이 커지는 가운데 청와대가 먼저 이전론에 선을 그은 셈이다.

반도체 클러스터 이전 논란은 김성환 기후에너지환경부 장관의 말에서 시작됐다. 김 장관은 지난달 26일 라디오 방송에 출연해 "꼭 거기 있어야 할지, 지금이라도 전기가 많은 쪽으로 옮겨야 하는 것은 아닌지 고민이 있다"고 얘기한 바 있다.

이후 여당 내부에서도 충돌하는 목소리가 나오기 시작했다. 최근 전북지사 출마를 선언한 안호영 더불어민주당 의원은 7일 대국민 호소문을 내고 "대한민국의 성장 축을 다시 설계하는 문제"라며 이전론에 힘을 실었다.

반면 김동연 경기도지사는 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 "용인 반도체 클러스터는 이 대통령이 경기도지사 시절, 국민의 미래 먹거리를 위해 수도권 규제를 뚫고 유치한 역작"이라며 반대 뜻을 분명히 했다. 용인 지역 국회의원들도 "자해 행위"라며 반대 의견을 냈다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



