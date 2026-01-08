본문 바로가기
문화일반

"약속도 아니었는데"…'흑백요리사2' 최강록 신발 보고 화들짝

박지수인턴기자

입력2026.01.08 16:15

시즌1 당시 컨택 실패…"개인적 구매하겠다" 답변
"시즌2 방송 화면서 신발 포착…감동받았다"

최강록 셰프. 넷플릭스 유튜브 캡처

'마스터 셰프 코리아2' 우승자이자 '흑백요리사2'에 출연 중인 최강록 셰프의 미담이 전해졌다.


지난 7일 한 운동화 브랜드 창업자 A씨는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글을 통해 '흑백요리사1' 방영 당시의 일을 회상했다.

A씨는 "그때 처음 조림 셰프님을 알게 됐으며, 바로 마케팅팀을 통해서 컨택을 지시했다. '가보지 않은 길은 알 수가 없다'라는 정신이 저희가 추구하는 바에 어울리기도 하고 인간적인 매력이 넘쳤기 때문이다"고 운을 띄웠다.


다만 얼마 후 받은 회신에는 거절 의사가 담겨 있었다. A씨는 "최강록 셰프가 "지금은 가게 운영에 일손이 부족해 다른 일을 할 수 없어 아쉽다"며 글 말미에 "그 브랜드에 관심을 갖게 되어 개인적으로 구매하겠다"는 말씀도 함께했다"고 전했다.


아쉽지만 정중하고 좋게 거절해 바른 사람이라는 걸 느꼈다는 A씨는 '흑백요리사2'를 보다가 최강록이 실제로 자신의 브랜드 신발을 신을 것을 보고 놀랐다고 말했다.

A씨는 "1년도 더 지난 일이었는데 말이다. 안 지켜도 되는 말이었고, 약속도 아니었다. 그냥 늘 하는 말인 '밥 한번 먹자' 같은 이야기였다"라며 "작은 말도 허투루 하지 않고 한 말은 꼭 지키는 모습 너무 멋있었다. 완전히 감동했다"고 덧붙였다.

아키클래식 범퍼 트레이너 트리플 블랙. 네이버스토어

해당 운동화는 중소기업 브랜드 아키클래식(akiiiclassic)의 범퍼 트레이너 트리플 블랙(Bumper trainer triple black) 제품으로 추정되며 가격은 약 10만원이다. 일반 신발과 달리 착화감과 쿠션감이 뛰어나 발의 피로감을 덜어주는데 효과적인 기능성 신발로 알려져 있다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
