본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

"외국인, 12월 국내주식 1.5조 사자…한 달만에 순매수 전환"

유현석기자

입력2026.01.09 06:05

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외국인이 작년 12월 국내 주식을 1조5240억원 순매수한 것으로 나타났다. 1개월 만에 순매수 전환이다.


"외국인, 12월 국내주식 1.5조 사자…한 달만에 순매수 전환"
AD
원본보기 아이콘

9일 금융감독원이 발표한 '12월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 결제기준 외국인은 작년 12월 상장주식 1조5240억원을 순매수했다. 코스피에서 1조6730억원을 사들였으며 코스닥에서는 1490억원을 순매도했다.

지역별로는 유럽이 1조6000억원으로 가장 많았다. 이어 미주 4000억원, 아시아 3000억원 등의 순이다.


국가별로는 프랑스와 영국이 각각 1조원과 8000억원을 순매수했다. 반면 싱가포르와 케이맨제도는 각각 9000억원, 6000억원을 순매도했다.


국내주식을 가장 많이 보유하고 있는 곳은 미국으로 546조원이었다. 외국인 전체의 41.2%를 차지하고 있다. 이어 유럽이 417조원, 아시아 182조4000억원, 중동 22조9000억원 등의 순이다.

"외국인, 12월 국내주식 1.5조 사자…한 달만에 순매수 전환" 원본보기 아이콘

작년 12월 외국인은 상장채권 17조5270억원을 순매수하고 9조4600억원을 만기상환 받아 총 7조8870억원을 순투자했다. 2개월 연속 순투자다.


지역별로는 유럽이 2조5000억원으로 가장 많았다. 이어 미주 1조7000억원, 아시아 1조1000억원 순이다.


종류별로는 국채와 통안채에 각각 3조7000억원, 1조9000억원을 순투자했다.


잔존만기별로는 5년 이상에서 3조7000억원, 1~5년 미만에서 8조1000억원을 순투자했다. 반면 1년 미만에서는 3조8000억원을 순회수했다.


작년 12월 기준 외국인은 잔존만기 1년 미만 채권을 74조1000억원어치 보유하고 있다. 또한 1~5년 미만은 119조7000억원, 5년 이상은 134조7000억원을 가지고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

잠옷바람 대통령 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

"박나래 '나비약' 먹고 심장이 쿵쿵… 끊기 힘든 마약이었다"

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

"10대 시절 범죄가 밑천돼"…캄보디아 스캠 제국 세운 천즈 누구인가

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

홍등 밝혔던 그 곳'평당 7000만원' 불밝혔다

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1…최고형 사형 나올까

새로운 이슈 보기