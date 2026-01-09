"외국인, 12월 국내주식 1.5조 사자…한 달만에 순매수 전환"

외국인이 작년 12월 국내 주식을 1조5240억원 순매수한 것으로 나타났다. 1개월 만에 순매수 전환이다.

9일 금융감독원이 발표한 '12월 외국인 증권투자 동향'에 따르면 결제기준 외국인은 작년 12월 상장주식 1조5240억원을 순매수했다. 코스피에서 1조6730억원을 사들였으며 코스닥에서는 1490억원을 순매도했다.

지역별로는 유럽이 1조6000억원으로 가장 많았다. 이어 미주 4000억원, 아시아 3000억원 등의 순이다.

국가별로는 프랑스와 영국이 각각 1조원과 8000억원을 순매수했다. 반면 싱가포르와 케이맨제도는 각각 9000억원, 6000억원을 순매도했다.

국내주식을 가장 많이 보유하고 있는 곳은 미국으로 546조원이었다. 외국인 전체의 41.2%를 차지하고 있다. 이어 유럽이 417조원, 아시아 182조4000억원, 중동 22조9000억원 등의 순이다.

작년 12월 외국인은 상장채권 17조5270억원을 순매수하고 9조4600억원을 만기상환 받아 총 7조8870억원을 순투자했다. 2개월 연속 순투자다.

지역별로는 유럽이 2조5000억원으로 가장 많았다. 이어 미주 1조7000억원, 아시아 1조1000억원 순이다.

종류별로는 국채와 통안채에 각각 3조7000억원, 1조9000억원을 순투자했다.

잔존만기별로는 5년 이상에서 3조7000억원, 1~5년 미만에서 8조1000억원을 순투자했다. 반면 1년 미만에서는 3조8000억원을 순회수했다.

작년 12월 기준 외국인은 잔존만기 1년 미만 채권을 74조1000억원어치 보유하고 있다. 또한 1~5년 미만은 119조7000억원, 5년 이상은 134조7000억원을 가지고 있다.





유현석 기자



