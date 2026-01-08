배현진 "본인 딸에게는 다음 생에도 못쓸 더러운 문자…'별' 달아 드린다"

"尹 탄핵 반대하라"…'문자 폭탄' 당원에

"많은 국회의원 시달려…법·금융 치료"

배현진 국민의힘 의원에게 '윤석열 대통령 탄핵을 막아 달라'는 등의 문자를 44차례 보낸 국민의힘 당원에게 벌금형이 내려진 사실이 뒤늦게 알려졌다. 배 의원은 앞으로도 성희롱 문자 등 의정활동을 방해하는 이들에게 관용을 베풀지 않겠다고 경고했다.

배현진 국민의힘 의원. 배현진 페이스북 AD 원본보기 아이콘

배 의원은 8일 자신의 페이스북을 통해 "저는 당론을 늘 존중했는데"라며 "12·3 계엄 이후 장이 섰다 싶어 우르르 동냥질에 나선 유튜버들의 아무 말에 심취한 인생들이 본인 딸에게는 다음 생이 되어도 못 쓸 성희롱 섞인 더러운 문자들을 마구 보낸다"고 지적했다. 이어 "많은 국회의원이 매일 정상적인 업무 문자를 못 볼 정도로 이런 일에 시달린다"며 "저는 이렇게 별을 달아 드린다. 법과 금융으로 치료해 드려야죠"라고 일갈했다.

법조계에 따르면 최근 스토킹처벌법 위반·정보통신망법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 국민의힘 당원 A씨에게 벌금 300만원이 선고됐다. A씨는 12·3 비상계엄 선포 직후였던 2024년 12월부터 지난해 3월까지 44차례에 걸쳐 배 의원에게 문자메시지를 반복 전송한 혐의를 받는다.

그는 범행 동기에 대해 "배 의원이 평소 국민의힘 당론을 따르지 않고 독자적으로 행동하는 모습에 화가 났다"고 진술한 것으로 알려졌다. 앞서 배 의원은 윤 전 대통령 비상계엄 선포 이튿날인 2024년 12월4일 자신의 페이스북에 "어떤 이유라도 명분 없는 정치적 자살행위엔 절대로 동조할 수 없다"고 밝힌 바 있다. 이후 윤 전 대통령에 대한 1차 탄핵소추안 표결엔 참석하지 않았지만, 2차 탄핵안 표결엔 참석했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



