"생큐 쿠팡"…5만원 쿠폰 저격 마케팅, 뷰티 거래 2배 쑥

무신사, 새해 맞이 쿠폰팩 지급

뷰티·생활 등 비패션 거래액 급증

패션 플랫폼 무신사가 새해를 맞아 지급한 대규모 할인 쿠폰 이후 뷰티·생활용품 등 비(非)패션 부문 거래액이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 유통업계에서는 쿠폰 구성과 연출 방식이 쿠팡의 개인정보 유출 보상안을 떠올리게 하는 이른바 '저격 마케팅'이 효과를 낸 것으로 보고 있다.

무신사 새해맞이 쿠폰 이미지. 무신사 온라인 스토어 AD 원본보기 아이콘

무신사는 지난 1일 총 5만원 상당의 할인 쿠폰을 지급한 이후 자사 온라인 스토어에서 패션 외 카테고리 상품 거래액이 큰 폭으로 증가했다고 8일 밝혔다.

새해 쿠폰 이후 비패션 거래 급증

무신사에 따르면 이달 1일부터 5일까지 뷰티 카테고리 거래액은 전년 동기 대비 두 배 수준으로 늘었다. 상품군별로는 바디케어 거래액이 304% 급증했고 스킨케어와 향수 거래액도 각각 156%, 141% 증가했다.

생활용품 부문에서도 거래 증가세가 뚜렷했다. 같은 기간 거래액은 34% 늘었으며 특히 욕실용품 판매가 214% 증가했다. 옷걸이 판매 역시 83% 늘며 높은 성장률을 기록했다.

무신사가 운영하는 온라인 셀렉트숍 29CM에서도 비슷한 흐름이 확인됐다. 같은 기간 29CM에서는 뷰티 소품과 바디케어 카테고리 거래액이 각각 전년 대비 194%, 153% 증가했다. 생활·건강 부문에서는 주방용품 거래액이 74% 늘었고 욕실용품 주문도 45% 증가한 것으로 집계됐다.

쿠폰 구성 둘러싼 '저격' 논란…'탈팡' 고객 쟁탈전 본격화

유통업계는 이러한 성과가 무신사의 새해 쿠폰 프로모션과 맞물린 결과로 보고 있다. 무신사는 지난 1일 기존 회원과 신규 회원 모두에게 할인 쿠폰을 지급했으며 쿠폰은 무신사 스토어(2만원), 무신사 슈즈(2만원), 무신사 뷰티(5000원), 무신사 유즈드(5000원) 등 부문별로 나뉘어 사용하도록 구성됐다.

쿠팡이 개인정보 유출 사태 이후 제시한 구매이용권 보상안. 쿠팡 원본보기 아이콘

업계 일각에서는 이 같은 방식이 쿠팡이 지난해 12월29일 개인정보 유출 피해 고객 보상안으로 내놓은 쿠폰 정책과 유사하다는 해석을 내놓고 있다. 당시 쿠팡은 쿠팡, 쿠팡이츠, 쿠팡트래블, 알럭스 등 네 개 서비스에 사용할 수 있도록 총 5만원 상당의 쿠폰을 나눠 지급했는데 이를 흉내 냈다는 것이다.

이와 함께 무신사가 새해 쿠폰 이미지에 쿠팡 로고에 사용되는 빨간색·노란색·초록색·파란색 조합을 연상시키는 색상을 활용했다는 시각도 제기되고 있다. 일종의 '저격 마케팅'이라는 해석이다.

한 이커머스 업계 관계자는 연합뉴스에 "쿠팡이 개인정보 유출 이후 고객 보상과 대응 과정에서 잇달아 논란을 겪는 동안 경쟁 업체가 대응성 마케팅을 진행해 수혜를 누린 것으로 보인다"며 "당분간 이커머스 업계에서 이른바 '탈팡' 고객을 노린 프로모션 경쟁이 더욱 치열하게 이어질 것"이라고 말했다.

과거에도 이어진 무신사·쿠팡 갈등

한편 무신사와 쿠팡은 과거에도 갈등을 빚어온 바 있다. 지난해 쿠팡 임원 2명이 무신사로 이직하자 쿠팡은 영업비밀 침해 및 경업금지 약정 위반을 이유로 가처분 신청을 냈으나 법원은 이를 기각했다. 이후 쿠팡이 항고했다가 취하하자 무신사는 지난 2일 관련 상황을 자료를 통해 공개했다.

앞서 2023년에는 쿠팡플레이 코미디 시리즈 'SNL코리아'에서 옷차림을 두고 다소 부정적인 의미로 '무신사 냄새'라는 표현을 사용하며 논란이 일기도 했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>