농약 대신 미생물… 영덕군농업기술센터, 농업의 체질을 바꾸다

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.08 13:39

작지만 강한 생명체가 농업의 미래를 바꾸고 있다.


경북 영덕군농업기술센터는 지역 농업인에게 친환경 농업을 장려하고 농가의 영농 효율화에 이바지하기 위해 배양실을 운영해 친환경 미생물을 배부한다.

친환경 미생물 배양실은 월요일부터 금요일까지 오전 10부터 오후 5시까지 운영되며, 농기계임대사업소 북부분소에서는 매주 목요일 오후 2시부터 오후 5시까지 미생물 배부가 이루어져 농업인의 접근성을 높이고 있다.


배부되는 미생물은 유산균, 고초균, 효모균, 광합성균 등 총 4종으로, 토양 유익균 증식과 병해 억제, 유기물 분해 촉진, 작물 생육과 토양 환경 개선에 효과가 있다.


미생물은 무료로 배부되며 1ℓ 단위로 멸균 포장해 간편하게 받을 수 있다.

영덕군농업기술센터 황대식 소장은 "친환경 미생물 활용은 화학 자재 사용을 줄이고 안정적인 작물 생산에 도움이 되기에 많은 관내 농업인이 미생물을 활용한 친환경 농업에 동참하시길 바란다"라고 전했다.

영덕군농업기술센터 친환경 미생물 배양실.

영덕군농업기술센터 친환경 미생물 배양실.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
