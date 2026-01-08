본문 바로가기
경기일반

셰브론 챔피언십, 호수 세리머니 볼 수 없나

노우래기자

입력2026.01.08 11:50

올해부터 개최 코스 메모리얼파크로 변경
새 격전지 18번 홀 근처 물 없는 코스

미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 첫 메이저 대회인 셰브론 챔피언십 개최 장소가 변경됐다.


LPGA 투어는 7일(현지시간) "올해 셰브론 챔피언십은 미국 텍사스주 휴스턴의 메모리얼파크 골프코스에서 열린다"고 발표했다. 대회 일정은 4월 23일부터 나흘간이다.

올해 셰브론 챔피언십은 메모리얼파크 골프코스에서 열린다. LPGA 제공

이 대회는 2023년부터 3년간 텍사스주 우들랜즈의 더 클럽 칼턴우즈에서 열렸다. 앞서 2022년까지는 미국 캘리포니아주 랜초미라지의 미션 힐스 컨트리클럽에서 대회가 진행됐다. 미션 힐스 컨트리클럽에서 열릴 때부터 우승자가 18번 홀 근처의 연못에 뛰어드는 전통으로 유명하다.

올해부터는 연못 세리머니는 볼 수 없게 됐다. 개최지를 더 클럽 칼턴우즈로 옮겨서도 이 관례가 이어졌으나 메모리얼파크 18번 홀 근처에는 물이 없다. 메모리얼파크 골프코스는 3월 말에는 미국프로골프(PGA) 투어 휴스턴오픈을 개최한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
