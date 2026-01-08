본문 바로가기
구미시, '2026 CES' 지역기업 '교두보' 마련

영남취재본부 김이환기자

입력2026.01.08 11:34

세계 최대 가전·IT 전시회
구미 유망 기술기업 8개사 CES 참가
AI·로봇 등 기술력 과시
구미시 맞춤형 지원으로 글로벌 판로 개척 견인

경북 구미시는 8일 세계 최대 가전·IT 전시회인 'CES 2026(미국 라스베이거스)'에 참가해 지역 유망 기업들의 글로벌 시장 진출을 위한 지원 활동을 펼쳤다고 밝혔다.


이번 CES 2026에는 구미시와 구미전자정보기술원의' 글로벌 시장진출 지원 프로그램'을 통해 선정된 유망 기업들이 참가하여 AI(인공지능), 로봇, 스마트 제조, 헬스케어, 모빌리티 등 미래 유망 산업 분야의 혁신적인 기술과 제품을 전 세계 무대에 선보였다.

참가 기업은 ▲㈜올컴 ▲㈜이파워트레인코리아 ▲㈜에프에스엔메디컬코리아 ▲㈜엑스빅 ▲㈜알에프온 ▲㈜네스트 ▲㈜골든크로우 ▲㈜에이포랩으로 총 8개 사다. 이들 기업은 각자의 전문 분야에서 독보적인 기술력을 바탕으로 글로벌 시장의 문을 두드렸다.

'CES 2026(미국 라스베이거스)'에 참가해 지역 유망 기업들의 글로벌 시장 진출을 위한 지원 활동을 펼쳤다./구미시청 제공

특히, ㈜올컴(대표 장승혁)은 1도에서 100도까지 온도 조절이 가능한 휴대용'온도조절 기능성 텀블러'를 출품해'CES 2026 혁신상'을 수상했다.


참가 기업들은 구미시의 체계적인 지원을 바탕으로 글로벌 바이어들과 활발한 비즈니스 미팅을 가지며 해외 시장 판로 개척에 나섰다.


드론 추진 모터, 안티드론 시스템, 스마트 웨어러블 패치 등 첨단 기술을 선보인 기업들은 현장에서 기술 완성도와 시장 적용 가능성 측면에서 높은 관심을 받으며, 단순 전시를 넘어 실질적인 사업 연계 가능성을 확인했다.

구미시는 이번 CES 2026 참가를 위해 기업별 기술·시장성 분석부터 글로벌 마케팅 자료 제작, 현장 바이어 미팅 연계까지 단계별 맞춤형 프로그램을 제공해 참가 기업들이 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 뒷받침했다.


참가기업의 항공료 및 현지 체류비도 일부 지원해 기업의 경제적 부담을 완화하고 마케팅 효과 극대화에 집중할 수 있는 환경을 조성했다.


김장호 구미시장은" 이번 CES 2026 참가는 구미의 기술 기업들이 세계 시장을 무대로 경쟁할 수 있음을 보여준 사례"라며 "앞으로도 구미가 AI·로봇·첨단 제조산업을 선도하는 글로벌 산업도시로 도약할 수 있도록 시 차원의 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
