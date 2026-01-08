본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

국민의힘, 쿠팡·통신3사 등 개인정보 유출 사태 전반 국정조사 요구

최유리기자

입력2026.01.08 11:17

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

알리·테무 등도 포함

국민의힘이 쿠팡과 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신 3사를 포함해 개인정보 유출 사고 전반을 들여다보는 국정조사를 요구했다.


8일 곽규택 원내수석대변인 등 국민의힘 원내부대표단은 국회 의안과에 '개인정보와 정부 주요 전산망 해킹 및 정보 유출 사고와 개인정보의 해외이전에 대한 실태 조사 및 유출 사고 재발방지대책 마련을 위한 국정조사 요구서'를 제출했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

쿠팡 등 최근 문제가 된 개인정보 유출 사태와 관련해 실질적 배상 문제와 사고 대응 체계, 미비책 등을 전반적으로 점검하기 위한 것이다. 알리익스프레스, 테무 등 해외기업의 국내 개인정보의 보관, 활용, 해외 이전 과정 등 개인 보호정책 전반에 대한 조사도 포함했다.

강선영 의원은 "대규모 개인정보 유출 사태 이후 피해에 대한 실질적 손해배상 이행 여부와 그 실효성을 직접 점검하고 관계 부처의 후속 조치, 해외 기업의 국내 개인 정보의 보관 활용, 해외 이전 과정 등 개인 정보 보호 정책 전반에 대한 조사, 마지막으로 현재 실행 중인 조치에 대한 실태 점검 등을 포함하고 있다"고 설명했다.


한편 더불어민주당은 지난달 31일 쿠팡의 고객 정보 유출 사고에 대한 국정조사 요구서까지 제출했다. 국정조사를 통해 개인정보 유출, 불공정 거래 의혹, 과로사 사건, 세무조사 결과, 독과점 논란 등 쿠팡 관련 이슈를 국회 차원에서 전방위로 파헤친다는 방침이다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'나이키 마두로' 끌어내고…트럼프 "내 픽은 너야" 임시직 이 여인

진화된 中 로봇청소기…다리 달고, 수영장까지 들어갔다

①"예뻐보이더라" 정원오 배우자 문혜정

한달 800만원 벌어도 기초연금 따박따박 받는다?…왜 그런가 봤더니

李 대통령, 中에 판다 대여 제안…동물단체 "외교·전시 수단 관행 중단해야"

윤석열 '내란 우두머리' 구형 D-1최고형 사형 나올까

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

새로운 이슈 보기