다리 달고, 수영장까지 들어갔다…진화된 中 로봇청소기[CES 2026]

다리 달고 회전하는 로보락 청소기

문턱 넘기, 팔 집게 이어 다리까지

수영장용, 잔디깎이 등 종류 다변화

'로봇청소기에 한계는 없다.'

중국 로봇청소기가 진화하고 있다. 중국 가전업체 로보락은 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026' 이틀째인 7일(현지시간) 오전 미국 라스베이거스 베네치안 호텔 내 부스에서 로봇청소기 신모델 '사로스 로버'를 시연했다. 지난해 CES에서 로보락은 집게 팔이 달린 로봇 '사로즈 Z70'로 화제를 모은 데 이어 올해는 다리 달린 로봇청소기를 선보이며 주목을 받았다. 전시장 내 상당수의 관람객이 로보락 시연을 보기 위해 부스를 가득 메웠다.

중국 가전업체 로보락은 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026' 이틀째인 7일(현지시간) 오전 미국 라스베이거스 베네치안 호텔 내 부스에서 로봇청소기 신모델 '사로스 로버'를 시연했다. 박준이 기자. AD 원본보기 아이콘

현장에서는 북미용 잔디깎이 로봇청소기인 사륜구동 모델도 눈에 띄었다. 직접 울퉁불퉁한 잔디를 뛰어넘고 경사를 자유롭게 오르는 모습이었다.

올해 전시에서는 한층 다채로워진 기능을 갖춘 중국 로봇청소기들을 볼 수 있었다. 또 다른 중국업체인 드리미는 수영장용 로봇청소기인 'Z1 프로'가 직접 물 속을 청소하는 모습을 공개했다. 이 로봇청소기는 방수 기능이 탑재돼 있어 물 속으로 들어가 있는 상태에서 제어가 가능하다. 수영장 구조를 학습하고 바닥, 벽, 수면 라인까지 체계적으로 청소할 수 있다. 자택에 수영장을 보유한 북미 고객을 타겟으로 선보인 제품이다.

중국 가전업체 로보락은 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026' 이틀차인 7일(현지시간) 오전 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 내 부스에서 드리미는 수영장용 로봇청소기인 'Z1 프로'가 직접 물 속을 청소하는 모습을 공개했다. 박소연 기자. 원본보기 아이콘

본체가 특수한 기기와 결합해 계단을 오르내리는 형태의 '사이버X'에도 관심이 쏠렸다. 문턱을 넘는 로봇청소기, 바닥에 굴러다니는 물건을 빠른 속도로 피하는 로봇청소기, 집게 팔로 물건을 집어 정리하는 로봇청소기 등 종류도 다양했다.

중국 가전업체 로보락은 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026' 이틀차인 7일(현지시간) 오전 미국 라스베이거스 베네치안 호텔 내 부스에서 북미용 잔디깎이 로봇청소기인 사륜구동 AWD 모델을 보여줬다. 박준이 기자. 원본보기 아이콘

지난해 8월 독일 베를린에서 열린 'IFA 2025'에서 로보락, 에코백스, 모바 등 중국 업체들이 최대 8cm 문턱을 넘는 로봇청소기를 공개하며 경쟁한 데 반해, 이번 CES에선 대부분의 로봇청소기 제품군이 기본적으로 문턱을 쉽게 오르는 모습이었다. 로봇 팔과 문턱 넘는 기능을 넘어, 이제는 실제 사람 다리와 같은 기능까지 진화한 셈이다.

이날 CES 전시장에서는 에코백스, 나르왈, 모바 등 중국 로봇청소기 제품들을 곳곳에서 찾아볼 수 있었다. 에코백스는 이날 쇼케이스에서 차세대 멀티 시나리오 로봇 설루션을 공개하며 로보틱스 적용 범위를 더욱 다양하게 확대한다는 청사진을 제시하기도 했다. 이번 CES에서는 신제품인 자동 세척 물걸레 로봇청소기 '오즈모 롤러'를 공개했다.





라스베이거스(미국)=박준이, 박소연 기자 giver@asiae.co.kr

박소연 기자 muse@asiae.co.kr



