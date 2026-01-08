본문 바로가기
李대통령, 시진핑 주석에게 받은 선물은 '전기자전거·도자기·과일'

송승섭기자

입력2026.01.08 09:51

이재명 대통령과 시진핑 국가주석이 5일 중국 베이징 인민대회당에서 국빈만찬 후 샤오미폰으로 기념촬영을 하고 있다. 이 샤오미폰은 경주 정상회담 때 시 주석이 이 대통령에게 선물한 것이다. 연합뉴스

이재명 대통령과 시진핑 국가주석이 5일 중국 베이징 인민대회당에서 국빈만찬 후 샤오미폰으로 기념촬영을 하고 있다. 이 샤오미폰은 경주 정상회담 때 시 주석이 이 대통령에게 선물한 것이다. 연합뉴스

이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석으로부터 전기자전거 등을 선물 받은 것으로 8일 파악됐다.


정치권에 따르면 시 주석은 국빈 자격으로 중국을 방문한 이 대통령에게 전기자전거, 도자기와 찻잔 세트, 그림, 시 주석 부인인 펑리위안 여사의 노래 CD 등을 선물했다.

이와 별도로 시 주석은 사과와 곶감 등의 과일도 선물했다고 한다. 시 주석은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 당시 이 대통령으로부터 황남빵을 받은 바 있다. 과일 선물은 이에 대한 답례 차원으로 보인다.


다만 청와대에서는 외교 관례상 중국으로부터 받은 선물을 공식적으로 밝히지 않았다.


이 대통령은 전날 상하이에서 가진 기자간담회에서 "선물을 교환할 때 보니 그쪽은 준비를 많이 했는데 우리는 준비를 너무 적게 해 미안한 생각이 들더라"라고 말하기도 했다.

이 대통령은 시 주석에게 '기린도'와 '금박 용문 액자'를 선물했다. 기린도는 자손 번창과 장수 등을 상징하는 그림이다. 펑리위안 여사에게는 한국 전통 장신구인 '탐화 노리개'와 미용 기기를 선물했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
