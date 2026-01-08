일본 히라타그룹, 고지우·지원 자매 후원

일본 가전·자동차 부품 제조 업체 지원

고지우 통산 3승, 고지원 작년 2승 수확

권기택, 안신애, 박현경도 후원 선수

한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약하는 고지우·지원 자매가 일본 가전·자동차 부품 제조 업체인 히라타그룹의 후원을 받는다.

두 선수의 소속사인 와우매니지먼트그룹은 8일 "히라타그룹이 지난해 KLPGA 투어 최초 단일시즌 자매 동반 우승을 이룬 두 선수를 후원하기로 했다"고 밝혔다. 올해 모자 좌측에 히라타그룹의 로고를 달고 국내외 대회에 출전한다.

왼쪽부터 고지원, 후지타 준 히라타그룹 대표이사, 고지우가 후원 조인식 직후 기념 촬영을 하고 있다. 와우매니지먼트그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

'버디 폭격기' 고지우는 KLPGA 투어 통산 3승을 거둔 선수다. 지난해 6월 맥콜·모나 용평 오픈에선 23언더파 193타로 우승하며 투어 54홀 최저 타수 타이 기록을 세웠다. 동생인 고지원은 작년 8월 제주 삼다수 마스터스에서 정규 투어 첫 우승의 기쁨을 누린 뒤 11월 S-OIL 챔피언십에서 두 번째 축배를 들었다.

고지우는 "글로벌 기업인 히라타그룹과 함께하게 돼 영광이다. 믿고 후원해주신 만큼 꼭 좋은 경기력으로 보답하겠다"고 소감을 밝혔다. 고지원도 "한국의 훌륭한 선수들을 후원해 온 히라타그룹과 인연이 되어 기쁘고 더욱 잘해야겠다는 큰 동기부여가 됐다"고 말했다. 히라타그룹은 권기택, 안신애, 박현경을 후원하고 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



