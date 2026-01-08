KODEX AI반도체 ETF, 순자산 1.2조 돌파

연초 이후 삼성전자와 SK하이닉스를 필두로 국내 대표 반도체 기업들의 주가가 고공행진 하고 있다. 삼성자산운용은 국내 AI 반도체 기업에 집중적으로 투자하는 'KODEX AI반도체' ETF가 순자산 1조2000억원을 돌파했다고 8일 밝혔다.

KODEX AI반도체는 고대역폭메모리(HBM), 5G(5세대) 이동통신, 자율주행, 사물인터넷(IoT), AI 등 AI반도체 관련 국내 대표 기업들에 투자하는 ETF다. 지난해 5월 순자산 2000억원을 돌파한 이후 약 8개월 만에 5배 규모로 성장했다.

인공지능(AI) 기술의 발전과 반도체 산업의 동반 성장이 가속화되며 지난 1년간 138.9%라는 높은 수익률을 기록했다. 최근 수익률 또한 1개월 20.3%, 3개월 46.5%, 6개월 98.5%를 달성했다. 견조한 수익 성과로 인해 빠르게 투자금이 몰린 것으로 분석된다.

KODEX AI반도체는 여기에 지난 3월 기초지수 리모델링을 단행했다. 시스템반도체의 일부였던 AI반도체 시장이 커지면서 전반적인 시스템반도체 종목에서 AI반도체 핵심종목에 집중적으로 투자할 수 있도록 변경한 것이다. 그 결과 반도체 대장주인 삼성전자, SK하이닉스 두 종목의 비중이 40% 이상을 차지하며 국내 반도체 주가 흐름을 적극적으로 반영하게 됐다. HBM 후공정에 필수적인 TC본더 장비 업체인 한미반도체, 텐서처리장치(TPU)에 들어가는 산업용 회로기판을 공급하는 이수페타시스, 반도체 검사용 핀과 소켓을 생산하는 리노공업 등 국내 AI반도체 대표 기업들을 중점적으로 편입했다.

삼성자산운용은 KODEX AI반도체를 포함해 국내 반도체 산업에 다양한 방식으로 투자할 수 있는 반도체 ETF 라인업을 구축하고 있다. 국내 반도체 시장 전체에 투자할 수 있는 'KODEX 반도체'를 비롯해 AI 반도체 장비 기업에 높은 비중으로 투자하는 'KODEX AI반도체핵심장비', 반도체 지수에 2배 레버리지로 투자하는 'KODEX 반도체레버리지' 등을 통해 투자자 성향과 목적에 맞춘 맞춤형 투자가 가능하다.

이대환 삼성자산운용 매니저는 "AI가 이끄는 국내 반도체 산업의 성장은 이제 성장 국면의 초입"이라며 "앞으로도 반도체 슈퍼사이클이 이어질 것으로 예상한다"고 설명했다. 이어 "HBM과 D램 가격 상승에 따른 수익성 개선 효과에 삼성전자, SK하이닉스를 필두로 국내 반도체 기업들의 역대급 실적 랠리가 예상된다"고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



