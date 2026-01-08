외아들 잃은 60대 여성 "시험관 시술로 아이 낳을래"…"어떻게 키우려고" 논란

외아들 사망 후 시험관 시술로 임신

산모 건강·아이 미래 놓고 누리꾼 찬반 논쟁

원칙적으로 법적 부부만 시험관 시술 가능

중국에서 외아들을 잃은 60대 여성이 시험관 시술(IVF)을 통해 임신한 사실이 알려지며 초고령 출산을 둘러싼 논란이 일고 있다. 7일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지린성 쑹위안에 거주하는 A씨(62)가 지난해 1월 홀로 키워오던 외아들을 잃은 뒤 같은 해 하반기 시험관 시술로 임신에 성공했다고 보도했다. A씨는 현재 임신 6개월째인 것으로 전해졌다. 아들의 나이와 사망 원인은 공개되지 않았다.

중국에서 외아들을 잃은 60대 여성이 시험관 시술(IVF)로 임신한 사실이 알려지며 논란이 되고 있다.

A씨의 여동생은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 임신 과정을 공유하고 있다. SNS에 공유한 영상에서 A씨는 "태아가 배를 차는 것이 느껴진다"고 말했으며, 출산 시점이 예정일보다 앞당겨질 가능성도 언급했다. 전통적으로 남아선호사상이 있는 중국에서는 태아의 성별을 사전에 알리는 행위가 법으로 금지돼 있다. 따라서 A씨는 아이의 성별을 알지 못하는 상태다. 다만 그는 SNS를 통해 "주변에서 단 음식을 좋아하면 아들일 가능성이 높다고 말한다"고 전하기도 했다.

해당 사연이 알려진 뒤 온라인에서는 다양한 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 "정서적 지탱이 필요했을 것", "상실 이후의 선택으로 이해할 수 있다"는 반응을 보였다. 반면 일부 누리꾼은 "초고령 산모가 아이를 키울 수 있겠느냐", "아이의 미래를 고려하지 않은 선택"이라는 비판도 나왔다.

의료계에서는 고령 임신의 위험성을 지적하고 있다. 일반적으로 여성의 임신과 출산은 연령이 높아질수록 합병증 위험이 증가하며, 40대 이후 임신은 산모와 태아 모두에게 부담이 될 수 있다는 지적이다. 헤이룽장성 하얼빈 제1 병원 산부인과 전문의 천민 박사는 현지 언론 인터뷰에서 "초고령 임신은 임신성 고혈압, 당뇨, 조산 등 합병증 위험이 크다"며 "대부분 제왕절개가 불가피한데, 수술 자체도 고위험에 해당한다"고 말했다. 제도적 문제도 논란을 키우고 있다. 중국에서는 보조생식기술이 일정 부분 규제하고 있다. 원칙적으로 결혼한 부부만 시험관 시술을 받을 수 있다. 이로 인해 미혼 상태인 A씨가 시술을 받은 과정이 적법했는지를 두고 논란도 이어지고 있다.





