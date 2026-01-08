전한길, 장동혁 사과에 "판사들 무죄 선고하려 했는데…尹 버리면 바로 버려질 것"

전한길, 장동혁 비상계엄 사과 비판

"주변 요구에 귀 얇아 원칙 저버려"

"장동혁 버리면 궤멸…조건부 지지"

전 한국사 강사이자 유튜버로 활동 중인 전한길 씨가 장동혁 국민의힘 대표를 겨냥해 "주변에서 '윤 어게인 세력 끊어라', '극우 끊어라' 요구하니 스스로 원칙을 버렸다"고 비판했다. 전 씨는 7일 자신의 유튜브 채널 '전한길뉴스'를 통해 "장 대표가 최근 힘든 건 맞지만 귀가 얇았다. 굉장히 안 좋은 것이고, 절대 지지할 수 없다"며 이같이 말했다.

전 한국사 강사 전한길 씨가 장동혁 국민의힘 대표의 12·3 비상계엄 사과에 대해 향후 조건부 지지하겠다고 밝혔다. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

전 씨는 "윤석열 전 대통령에 대한 언급은 없었지만 (이번 사과는) 적절하지 못했고, 타이밍도 너무 안 좋다"면서 "(판사들이) 무죄를 선고하려고 했는데, 이쪽(보수)에서 비상계엄이 잘못됐다고 하면 무죄 선고가 어려워질 것"이라고 주장했다. 이어 "장 대표에 대해 '실망했다', '버리자', '탈당하자'고 하는데, 이렇게 하면 누가 제일 좋아하겠나. 장 대표가 버림받았으니 한동훈이 기다렸다는 듯이 등장할 것"이라며 "우리가 장동혁을 버리면 보수 우파가 궤멸한다"고 강조했다.

그러면서 장 대표를 조건부 지지하겠다고 밝혔다. 부정선거 의혹에 대해 함께 싸우고 목소리를 낼 것, 윤 전 대통령을 지지하고 있다는 입장을 표명할 것, 친한(친한동훈)계를 모두 내쫓고, 한 전 대표를 당원 게시판 논란으로 제명할 것 등을 요구사항으로 내걸었다.

그는 "윤 전 대통령을 버리는 순간 저와 많은 지지자는 바로 장 대표를 버릴 것"이라며 "장 대표가 아무리 순수하고 진정성 있게 사과해도 좌파 언론과 민주당, 이재명 대통령은 그렇게 안 받아들인다. 그렇게 하니 좌파들한테 이용당하고 농락당하는 것 아닌가"라고 지적했다.

장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 긴급기자회견에서 당 쇄신안 등을 발표하고 있다. 그는 이날 12·3 비상계엄에 대해 "상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다"며 사과했다. 김현민 기자 원본보기 아이콘

전 씨는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 장 대표의 사과에 반발하는 글을 올렸다가 지웠다. 그는 장 대표의 기사를 공유한 뒤 "이거 뭐지? 장 대표님? (윤 전 대통령) 1심 선고를 앞둔 시점에서 판사들로 하여금 무기징역, 사형을 선고하라고 부추기느냐"고 지적했다. 이어 "반국가세력으로부터 자유민주주의를 지키고자 했던 구국 결단 '대국민 호소용 비상계엄'이 저들의 내란 공작과 사기 탄핵이 드러나서 '윤 어게인'이 옳았고, 윤 전 대통령이 옳았다는 것이 세상 만천하에 드러나고 있는데 이 시점에 갑자기 왜 계엄 사과?"라고 했다.

이에 앞서 장 대표는 이날 12·3 비상계엄에 대해 "상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다"며 "책임을 무겁게 통감하고 국민 여러분께 깊이 사과드린다"고 밝혔다. 또 "과거의 일들은 사법부의 공정한 판단과 역사의 평가에 맡겨놓고, 계엄과 탄핵의 강을 건너 미래로 나아가겠다"며 "오직 국민의 눈높이에서 새롭게 시작하겠다. 과거에서 벗어나 국민 속으로 들어가겠다"고 했다. 그러면서 "이기는 선거를 위해 폭넓게 정치연대도 펼쳐나가겠다"며 "자유민주주의 가치에 동의하고 이재명 정권의 독재를 막아내는 데 뜻을 같이한다면 마음을 열고 누구와도 힘을 모으겠다"고 했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>