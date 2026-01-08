관세 등 비용 회수 계절…현대모비스 실적 기대감[클릭 e종목]

미국내 판가 인상도 기대

로봇 부품 공급으로 포트폴리오 확장

현대모비스가 지난해 4분기 완성차 출하량 감소에도 준수한 영업이익을 기록할 것으로 보인다. 고객사 전기차 물량 부진에 따른 협력사 보상 비용과 미국 품목관세 협상 등 비용이 회수될 전망이기 때문이다.

8일 키움증권은 이같은 배경에 현대모비스의 목표주가를 47만5000원으로 18.8% 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지했다. 전날 종가는 39만2500원이었다.

지난해 4분기 실적은 매출 15조3768억원, 영업이익 9395억원을 거둘 것으로 전망했다. 전년 동기 대비 매출은 4.5% 증가하고 영업이익은 4.7% 감소한 규모다. 시장전망치(컨센서스)와 비교할 경우 매출은 밑돌고 영업이익은 웃돌 것으로 예상했다. 지난해 4분기 완성차 출하량이 기대 이하로 매출 규모가 기대에 못 미칠 것으로 내다봤다.

반면 영업이익은 기존 추정치 9124억원에서 오히려 상향 조정했다. 고객사의 전기차 물량 부진에 따른 협력사 보상 비용과 품목관세 협상, 원자재 매입비용 환차손을 고객사와 정산하는 등 핵심 부품 부문에서 각종 비용 회수가 일시에 진행될 것으로 판단했기 때문이다. 이에 연결 기준 분기 영업이익은 4분기에 연간 최고치를 기록할 것으로 기대했다.

A/S 부문은 4분기 원화 약세 기조에도 불구하고 2026년 1분기까지 품목관세율 25% 체제에서 수출됐던 재고가 매출로 인식되는 구조가 지속됐다. 이에 지난해 4분기 기준 마진 개선세는 뚜렷하지 않을 전망이다. 신윤철 키움증권 연구원은 "아직 현대모비스는 품목관세 전가 목적으로 미국에서 A/S 부품 판가를 인상하지 않고 있지만 이르면 올해 1분기부터 인상을 일부 시작하면서 성장을 도모할 것"이라고 설명했다.

현대차그룹의 로보틱스 신사업 핵심 계열사로서의 재평가도 예상된다. 현대모비스는 보스턴다이나믹스향 휴머노이드 관절 액추에이터를 시작으로 그리퍼 등 로보틱스 부품업체로서의 제품 포트폴리오를 확장할 전망이다. 다만 현대차그룹 내부 생태계로 매출이 국한되는 가능성은 우려할 부분이다. 신 연구원은 "제품 포트폴리오 다변화와 함께 고객사 다변화 역량까지 조기에 증명할 수 있다면 현대모비스의 기업가치 상방이 크게 열릴 것"이라고 분석했다.





이민우 기자



