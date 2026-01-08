본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

美 마두로 축출 여파에 금 수요 증가…골드뱅킹 1년 새 1조 껑충

부애리기자

입력2026.01.08 06:25

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국제 정세 불안에
안전자산 수요 증가
국내 시중은행 골드뱅킹 잔액
2조 돌파 눈앞

국제 정세 불안 등의 요인으로 안전자산인 금에 대한 수요가 증가하고 있다. 연합뉴스

국제 정세 불안 등의 요인으로 안전자산인 금에 대한 수요가 증가하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

국제 정세 불안으로 금 가격이 다시 꿈틀대고 있다. 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 압송하는 등 지정학적 불확실성이 커지면서 안전자산인 금에 대한 수요가 늘고 있다. 국내 주요 시중은행의 골드뱅킹 수요도 꾸준히 증가하는 흐름이다. 잔액이 지난해 대비 1조원 넘게 증가했다.


8일 한국거래소에 따르면 전날 KRX 금 시장에서 순금 1g당 가격은 20만9280원에 장을 마쳤다. 전 거래일 대비 소폭(0.95%) 떨어졌지만, 올해 들어 금값은 2일 20만8800원에서 6일 21만1280원까지 오르는 등 강세를 보이고 있다. 1년 전인 지난해 1월7일(12만7250원)과 비교하면 8만원 넘게 올랐다. 한국금거래소 기준 순금 3.75g(한돈) 매입 가격은 91만1000원으로, '한돈 100만원 시대'도 가까워지고 있다.

美 마두로 축출 여파에 금 수요 증가…골드뱅킹 1년 새 1조 껑충 원본보기 아이콘


금 투자에 대한 수요도 꾸준히 늘고 있다. 은행권에 따르면 KB국민·신한·우리은행의 5일 기준 골드뱅킹 잔액은 1조9288억원으로 집계됐다. 골드뱅킹 잔액은 지난해 1월 대비 1조935억원 증가했다. 골드뱅킹은 금을 0.01g 단위로 사고팔 수 있는 상품이다. 이 계좌에 입금하면 시세대로 금을 매입하고 출금할 때는 출금 당시 시세대로 팔아서 원화로 돌려받을 수 있다.


골드뱅킹 잔액은 지난해 하반기부터 뚜렷한 증가세를 보이고 있다. 3개 은행의 골드뱅킹 잔액은 지난해 3월에 처음으로 1조원을 넘겼다. 한동안 비슷한 수준을 유지하다가 지난해 9월 들어 다시 크게 늘면서 1조4000억원을 돌파한 데 이어 올해는 2조원 돌파를 눈앞에 두고 있다. 골드계좌 가입도 매달 꾸준히 증가한 것으로 나타났다. 신한은행에 따르면 5일 기준 골드리슈 계좌 수는 18만8752좌로 1년 새 2만좌가 넘게 늘었다.


금값이 올해도 사상 최고치를 경신할 것이라는 전망도 나온다. 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 11개 금융업체 전문가들이 제시한 올해 말 금 가격 전망치 평균은 온스당 4610달러로 조사됐다. 상승률은 지난해(64%)보다 둔화할 것으로 예상되지만, 금값이 올해도 최고가를 경신할 가능성이 크다는 분석이다.

다만 금은 가격 변동성이 크고 예측이 어려운 자산인 만큼 신중한 접근이 필요하다는 것이 전문가들의 조언이다. 한 시중은행 관계자는 "남들의 투자 흐름을 쫓아 한꺼번에 큰 금액을 투자하기보다는 분산 투자를 통해 리스크를 관리하는 것이 바람직하다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

'국민치약 2080'이 중국산?…금지성분 검출 6종 회수

도망가는 억만장자들 비웃는 224조원의 남자

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

미국산 소고기 관세율 14년만에 '0%'…우유 등 45개 무관세

새로운 이슈 보기