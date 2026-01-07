이재명 대통령 "시진핑 1년에 한번 이상 만날 것…中日 갈등 예의주시"

이재명 대통령, 7일 중국서 기자간담회

'자주 보자' 제안에…시진핑 "좋은 생각"

중일 갈등 질문에는 "우리 할 일 제한적"

이재명 대통령이 7일(현지시간) 중국의 시진핑 주석과 "가급적이면 1년에 한 번 이상은 직접 만날 생각"이라고 밝혔다. 중국과의 관계 회복을 넘어 양국 간 형성된 우호적인 분위기를 공고히 다지겠다는 의지로 풀이된다. 다만 중일 갈등 국면에 관한 질문에는 "우리가 할 수 있는 게 매우 제한적"이라며 말을 아꼈다.

중국을 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 상하이에서 동행 기자단과 간담회를 갖고 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "정상 간 1년에 한 번 정도는 보면 좋겠다고 얘기했더니 (시 주석이) 좋은 생각이라고 하셨다"고 소개했다. 이에 시 주석은 '꼭 한 번씩 오고 가야 하느냐'고 물었고, 이 대통령은 "편할 때 우리가 가는 방향으로 해도 된다"고 답했다고 한다.

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 7일 상하이의 한 호텔에서 열린 순방 기자단 오찬 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

시 주석의 발언은 올해 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력제(APEC) 정상회의를 염두에 둔 것으로 보인다. 외교 관례에 따르면 다음 한중 정상의 만남은 한국에서 이뤄져야 하지만 시 주석이 이른 시일 내 한국을 찾기는 쉽지 않다. 결국 이 대통령이 APEC을 계기로 다시 중국으로 가 양자 회담을 해야 하는데, 이 대통령은 이같은 형식에 구애받지 말고 만나자는 뜻을 전달한 셈이다.

이어 이 대통령은 "고위급 대화도 계속 확대해야 한다"면서 "정당 간 대화도 실질화하자는 얘기를 했고 군사 분야도 대화의 격을 높일 필요가 있다"고 설명했다. 특히 서해상에서 발생할 수 있는 대형 해난사고를 대비해 양국이 수색, 구조 합동 훈련을 하는 게 필요하다는 제안을 했다고 이 대통령은 전했다.

'중일 갈등' 묻자…李 "우리 할 일 제한적"

중일 갈등과 관련된 현안에는 조심스러운 입장을 유지했다. 중국이 대일본 수출통제 조치를 발표하는 등 긴장 상태에 있는 중일 관계를 중재할 의사가 있느냐는 말에 이 대통령은 "지금은 우리가 할 수 있는 게 매우 제한적으로 보여진다"고 대답했다.

이 대통령은 "어른들도 이유가 있어서 다툴 때 옆에 끼어들면 양쪽으로부터 미움받을 수 있다"며 "상황을 잘 보고 정말 우리의 역할이 필요할 때, 그게 실효적일 때, 의미 있을 때 (중재를) 해야 한다"고 주장했다. 그러면서 "안 나서야 할 때 나서면 별로 도움이 안 될 수 있다"고 신중하게 답변했다.

다만 이 대통령은 "동북아시아의 평화와 안정 또 연대와 협력은 매우 중요하다"면서 "원만하게, 신속하게 잘 해결되길 바란다"는 원론적인 입장을 내놨다.

중일 갈등이 한국에 미칠 영향에 관해서 이 대통령은 "단기적으로 보면 우리가 가공 수출하는 데에 연관이 있을 수 있다"며 "장기적으로 볼 때는 어떤 영향을 미치게 될지도 속단하기가 어렵다"고 분석했다. 그러면서 "일단은 상황을 예의주시하고 우리가 어떤 상황에 직면하게 될지 면밀하게 점검하는 그런 단계"라고 얘기했다.

시 주석이 "역사의 올바른 편에 서서 전략적 선택을 해야 한다"라고 말한 것을 어떻게 해석했냐는 질문에도 과도한 해석을 경계했다. 이 대통령은 "저는 그 말씀을 공자 말씀으로 들었다"면서 "착하게 살자, 그런 의미로 제가 이해했다"고 선을 그었다.

베이징(중국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



