오세훈 "장동혁 변화 선언 환영…국민들도 동의할 것"

오세훈 서울시장이 7일 장동혁 국민의힘 대표의 쇄신안 발표에 대해 "장 대표의 변화 선언을 환영한다"고 밝혔다.

오 시장은 이날 페이스북을 통해 "당 대표께서 잘못된 과거를 단호히 끊어내고, 국민 눈높이에 맞는 변화를 시작하겠다고 선언한 데 대해 적극 환영한다"고 전했다.

이어 오 시장은 "국민과 지지자들의 절박한 목소리를 담아 전달한 변화에 대한 요구를 무겁게 받아들인 이 결단을 국민들께서도 동의하실 것"이라고 강조했다.

앞서 장 대표는 이날 여의도 당사에서 기자회견을 열고 "12·3 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다"며 "국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다"고 했다. 오 시장은 줄곧 비상계엄에 대해 국민의힘이 사과해야 한다는 입장을 보여왔다.

오 시장은 "이제 국민께서 기다려 온 변화가 선언에 머무르지 않고, 앞으로 당의 운영과 정치 전반에 실질적으로 반영되고 실천되기를 기대한다"며 "국민이 체감 가능한 변화를 통해 신뢰받는 정당으로 다시 설 수 있도록 저 또한 최선을 다해 뒷받침 하겠다"고 했다.





