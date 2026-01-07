본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

오세훈 "장동혁 변화 선언 환영…국민들도 동의할 것"

김영원기자

입력2026.01.07 13:31

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"최선 다해 뒷받침하겠다"

오세훈 서울시장이 7일 장동혁 국민의힘 대표의 쇄신안 발표에 대해 "장 대표의 변화 선언을 환영한다"고 밝혔다.


오 시장은 이날 페이스북을 통해 "당 대표께서 잘못된 과거를 단호히 끊어내고, 국민 눈높이에 맞는 변화를 시작하겠다고 선언한 데 대해 적극 환영한다"고 전했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이어 오 시장은 "국민과 지지자들의 절박한 목소리를 담아 전달한 변화에 대한 요구를 무겁게 받아들인 이 결단을 국민들께서도 동의하실 것"이라고 강조했다.


앞서 장 대표는 이날 여의도 당사에서 기자회견을 열고 "12·3 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다"며 "국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다"고 했다. 오 시장은 줄곧 비상계엄에 대해 국민의힘이 사과해야 한다는 입장을 보여왔다.


오 시장은 "이제 국민께서 기다려 온 변화가 선언에 머무르지 않고, 앞으로 당의 운영과 정치 전반에 실질적으로 반영되고 실천되기를 기대한다"며 "국민이 체감 가능한 변화를 통해 신뢰받는 정당으로 다시 설 수 있도록 저 또한 최선을 다해 뒷받침 하겠다"고 했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배터리 상용화 앞당긴다[과학을읽다] 한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기