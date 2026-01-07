1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

여성이 남성보다 3200만원 더 지출

78세 가장 많이 쓰고 암 걸리면 억대 지출

기대수명 1년 늘면 의료비 52% 급증

서울 소재 한 실버케어센터에서 어르신들이 옥상정원을 이용하고 있다. AD 원본보기 아이콘

국민이 태어나서 죽을 때까지 지출하는 의료비가 1인당 평균 2억5000만원에 육박하는 것으로 나타났다.

7일 국민건강보험공단 건강보험연구원의 '생애 의료비 추정을 통한 건강보험 진료비 분석' 보고서에 따르면 2023년 기준 우리 국민 1인당 평생 지출하는 성·연령별 생애 건강보험 진료비는 비급여 항목을 포함해 약 2억4656만원으로 추정됐다. 이는 건강보험이 부담하는 금액과 환자 본인이 내는 법정 본인부담금, 그리고 보험 혜택이 적용되지 않는 비급여 비용까지 모두 합친 수치다.

의료비 지출이 정점을 찍은 시기는 2004년에는 71세(약 172만원)에서 2023년에는 78세(약 446만원)로 7년이나 뒤로 밀려났다. 지출액 자체도 2.6배나 급증했다.

서울 소재 한 데이케어센터에서 어르신들이 만들기 활동을 하고 있다. 원본보기 아이콘

성별로 보면 여성의 생애 진료비는 약 2억1474만원으로 남성(1억8263만원)보다 약 3211만원을 더 지출하는 것으로 나타났다. 이런 차이의 약 117.7%는 여성이 남성보다 평균적으로 5.8년 더 오래 살기 때문에 발생하는 것으로 단순히 수명이 긴 만큼 의료 서비스 이용 기간과 비용이 함께 늘어난 결과다.

평생 내는 의료비를 요양기관별로 분석한 결과, 약국(3993만원)과 의원(3984만원)에서 가장 많은 지출이 일어나는 것으로 확인됐다. 상급종합병원(3497만원)과 종합병원(3388만원)이 그 뒤를 이었다. 30세에 암에 걸릴 경우 사망할 때까지 암 치료로만 평균 1억1142만원을 더 써야 하는 것으로 추정됐다. 암종별로는 췌장암이 약 2억2675만원으로 가장 큰 비용이 들었고, 폐암(약 1억1498만원)과 유방암(약 1억431만원) 등도 1억원을 웃돌았다.





이경호 기자



