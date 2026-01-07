62% vs 1.3%, 뚜렷해진 예금→주식 '머니무브'…"올해 더 확대"

지난해 은행 예금 잔액 1.3% 늘 때

증권사 투자자 예탁금 62% 대폭 급증



낮은 예금 금리에 주식 호황 영향

"금리보다 높은 수익률 기대…올해도 흐름 지속"

지난해 은행 예금에서 주식시장으로의 머니무브(자금이동) 현상이 뚜렷했던 것으로 나타났다. 주식 투자를 위한 대기성 자금인 투자자 예탁금이 62% 늘어날 동안 시중은행의 정기예금 잔액은 1.3% 증가하는 데 그쳤다. 신정부 출범과 함께 시작된 주식시장 호황에 금리 하락세가 맞물린 결과다. 올해 역시 연초부터 코스피가 4500선을 돌파하는 등 국내 증시가 연일 사상 최고치를 갈아치우면서 자본시장으로의 머니무브가 가속화될 것이라는 전망이 나온다.

7일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 정기예금 잔액은 지난해 말 939조2863억원으로 전년 말(927조916억원) 대비 1.3%(12조1947억원) 늘어난 것으로 나타났다. 직전 연도인 2024년에는 한 해 동안 77조7959억원이 유입되며 9.2% 증가했던 것과 비교하면 증가 폭이 크게 둔화한 것이다.

정기예금 증가세가 눈에 띄게 둔화한 것과 달리 증권사 투자자 예탁금은 급격히 늘었다. 금융투자협회에 따르면 지난해 말 기준 투자자 예탁금은 87조8291억원으로 전년(54조2427억원) 대비 61.9%(33조5864억원) 급증했다. 이는 2024년 증가 규모인 1조4890억원(2.8%)을 크게 웃도는 수준이다.

대기성 자금인 시중은행의 요구불예금도 2024년 말 631조2335억원에서 674조84억원으로 늘었지만, 증가율은 6.8%로 투자자 예탁금 증가 속도를 따라가진 못했다. 시중에 풀린 자금이 예금 등 은행 고유 상품에서 증권 등 자본시장으로 이동하는 머니무브 흐름이 뚜렷했다는 의미로 해석된다.

이 같은 현상은 지난해 하반기 신정부 출범 이후 국내 증시가 급등한 영향이 컸다. 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 2024년 말 2399에서 지난해 말 4214.17로 마감했다. 연간 상승률은 75.6%로, 주요 20개국 가운데 가장 높았다. 새 정부가 출범과 동시에 자본시장 활성화 의지를 밝힌 데다 반도체 업황 개선 등으로 투자 심리가 회복된 영향이 반영됐다.

반면 시중은행의 정기예금 금리는 하락세를 지속하면서 머니무브를 부추겼다. 한국은행에 따르면 2024년 말 3.22% 수준이었던 정기예금 평균 금리는 지난해 11월 기준 2.78%까지 하락한 것으로 나타났다.

은행권이 예금 금리를 다시 3%대까지 끌어올리며 자금 유치에 나서면서 지난해 9월 이후 오름세를 보였지만, 1~8월 연속 하락의 영향을 만회하기에는 역부족이었다. 정기예금 잔액도 10~11월 증가했으나, 지난해 12월 한 달 동안 약 32조원이 빠져나가며 연간 유입 효과는 제한적이었다. 통상 연말에는 기업들의 결산 준비로 예금이 감소하는 경향이 있으나, 이번에는 연말 대출 절벽 등으로 기업과 가계의 자금 조달 여건이 악화하며 감소 폭이 더 커진 것으로 분석된다.

자본시장으로 이동하는 머니무브는 올해 더욱 가속화될 가능성이 크다. 구윤철 경제부총리는 신년사를 통해 "자금 흐름을 모험자본과 자본시장 중심으로 대전환하겠다"며 정책 의지를 분명히 했다. 정부는 앞서 해외 주식에서 국내 증시로 복귀하는 투자자를 대상으로 한 세제 혜택 정책도 내놓은 바 있다.

안성학 하나금융연구소 연구위원은 "정부의 자본시장 활성화 정책과 국내외 유동성 확대에 힘입어 자본시장으로의 자금 유입은 올해도 지속될 것으로 예상된다"며 "금리 상승으로 정기 예금에 일부 자금 유입이 늘어날 수 있으나, 높은 기대수익률이 예상되는 주식과 상장지수펀드(ETF) 등 증시 관련 상품으로의 자금 유입이 더욱 확대될 것"이라고 내다봤다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>