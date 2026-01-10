美 마두로 체포작전 가능케 한 비밀무기, '스텔스 드론'

마두로 동선 24시간 감시

빈라덴 사살작전에도 쓰여

미국의 스텔스 무인기(드론)인 RQ-170의 모습. 에어크래프트스팟 AD 원본보기 아이콘

미군이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전에 스텔스 무인기(드론)인 RQ-170을 투입한 것으로 알려져 화제다. RQ-170은 적의 레이더에 걸리지 않고 특정지역에서 장기간 정찰이 가능하다. 미군은 이 드론을 통해 마두로 대통령을 24시간 감시할 수 있었던 것으로 알려졌다.

미국 군사전문매체인 더워존(TWZ)에 따르면 베네수엘라에서 마두로 대통령 체포 작전이 진행된 3일(현지시간), 미국령 푸에르토리코에 위치한 루스벨트 로즈 해군기지에서 RQ-170 드론의 이·착륙이 확인됐다. TWZ는 "적어도 1~2대의 RQ-170이 이번 작전에 참여한 것으로 보인다"며 "스텔스 드론은 분쟁지역 내에서 목표물을 장기간 감시할 수 있어 이런 작전에 많이 투입돼왔다"고 전했다.

해당 드론은 미국 방산업체인 록히드마틴이 개발해 2007년 미군에 실전 배치된 고고도 정찰 드론이다. B-2 스텔스 폭격기와 유사한 가오리 형태의 동체에 스텔스 기능을 갖추고 있어 적군에 탐지되지 않고 장기간 적의 영공 내부에서 정보·감시·정찰(ISR) 임무를 수행할 수 있다.

또한 이동 표적 탐지(GMTI)에 특화된 전자스캔 레이더를 갖추고 있고 전자광학 및 적외선 비디오카메라를 통해 야간에도 적의 동태를 쉽게 감지할 수 있다. 각종 통신기기에 대한 감청과 정보수집을 할 수 있는 다양한 센서도 탑재하고 있다. 미군은 이를 통해 마두로 대통령의 동선 추적, 생활패턴 감시와 경호병력의 숫자 및 동향도 파악할 수 있었다고 TWZ는 전했다.

미 공군의 스텔스 무인기(드론)인 RQ-170이 미군 괌 기지에서 촬영된 모습. 미 공군 원본보기 아이콘

뉴욕타임스(NYT)도 미군 관계자의 말을 인용해 "미국 중앙정보국(CIA)에서 지난해 8월부터 베네수엘라로 요원을 파견해 마두로 대통령의 동선에 대한 정보를 수집했으며 드론이 활용됐다"고 전했다. 이어 "감시를 통해 얻은 정보로 미군은 마두로 대통령이 베네수엘라 카라카스의 군사요새인 티우나 요새에 은거하고 있음을 발견하고 체포 작전을 수립했다"고 덧붙였다.

미군의 체포 작전 실행 전 베네수엘라 방공망 공격에도 드론이 활용됐을 것으로 추정되고 있다. 3일 마두로 대통령 체포 작전 직후 댄 케인 미국 합동참모의장은 기자회견에서 "이번 작전에는 F-22, F-35, F-18전투기와 B-1 폭격기, EA-18 전자전기, E-2 조기경보기 및 다수의 원격 조종 드론이 동원됐다"며 "150대 이상의 군용기와 드론을 활용해 베네수엘라의 방공시스템을 무력화하고 특수부대 헬기가 목표지역으로 안전히 진입했다"고 밝혔다.

RQ-170은 2011년 알카에다 수장인 오사마 빈 라덴을 사살하는 작전에도 투입돼 큰 역할을 했다. RQ-170이 전송한 화면을 통해 작전 과정이 백악관과 군 수뇌부에 실시간 중계되기도 했다.

또한 이란의 핵시설을 장기간 감시하는 역할을 담당했었는데, 이 과정에서 드론 1기가 이란군에 의해 나포되기도 했다. 당시 이란군은 드론의 통신을 교란해 RQ-170 나포에 성공했다고 밝혔다. 이후 미국 정부가 공식적으로 반환을 요구했지만 이란 정부는 오히려 RQ-170을 분해, 복제해 자체 스텔스 무인기인 '샤헤드-171'을 제작했다. 이후 미 공군은 RQ-170 드론 전력에 대해서는 보안을 유지하며 정확한 보유 대수도 공개하지 않고 있다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>