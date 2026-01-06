대한항공·아시아나 반납한 '인천~자카르타' 노선 티웨이 품에

기업결합 관련 7개 독과점 노선 대체항공사 선정

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 22,450 전일대비 150 등락률 -0.66% 거래량 398,115 전일가 22,600 2026.01.06 10:31 기준 관련기사 [신년사]조원태 회장 "2026년, 항공부문 통합 원년…변화에 선제적으로 대응해야"[르포]15년 경력 현장 정비사가 AI 인력으로…대한항공의 실험[AI시대, 일자리가 바뀐다]대한항공, 새해 첫 고객 맞이 행사…항공·숙박권 선물 전 종목 시세 보기 close 과 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 7,830 전일대비 50 등락률 -0.63% 거래량 29,718 전일가 7,880 2026.01.06 10:31 기준 관련기사 아시아나, 런던·프라하·시드니에 마일리지 전용기 띄운다항공사 홈피 앞에 'gw' 붙이니 인트라넷으로…뻥 뚫린 항공사 보안아시아나항공, 영구채 2000억원 발행…"고환율 대응 자본확충" 전 종목 시세 보기 close 이 합병으로 내놓은 주요 독과점 노선 중 알짜 노선으로 꼽히는 인천~자카르타 노선을 티웨이항공이 가져가게 됐다.

6일 공정거래위원회와 국토교통부는 이같은 내용의 대한항공·아시아나항공 기업결합 관련 국제·국내 총 7개 항공노선의 대체항공사 선정 결과를 발표했다.

국토부 항공교통심의위원회(이하 항심위)는 대한항공·아시아나 기업결합 이행감독위원회(이하 이감위)의 요청에 따라 대체항공사를 선정하고, 항공사별 세부 슬롯 이전 시간대 확정 등 후속 절차를 진행했다.

항심위에서는 운수권 배분 시에 활용하는 '운수권 배분규칙'을 반영해 항공사별 제출자료 및 발표 내용을 기반으로 인천~자카르타, 김포~제주, 제주~김포 등 각 경합 노선별 신청 항공사들의 대체항공사 적합성 평가를 진행했다.

그 결과 인천~자카르타 노선은 최고 득점 항공사인 티웨이항공을 대체항공사로 선정했으며, 단독 신청 노선인 인천~시애틀, 인천~호놀룰루 노선은 각각 신청항공사인 알래스카항공, 에어프레미아를 그대로 선정했다. 김포~제주 노선은 이스타항공·제주항공·티웨이항공·파리타항공 등 4개 항공사를 선정했다.

그 외 인천~뉴욕(에어프레미아, 유나이티드항공), 인천~런던(버진애틀랜틱) 2개 노선에서는 해외 경쟁당국 조치에 따라 슬롯 이전 절차가 진행될 예정이다.

이번 선정에 따라 각 대체항공사에서는 배정받은 슬롯을 반영해 사업계획을 편성하는 등의 후속조치를 거치게 된다. 이르면 상반기부터 각 독과점 우려 노선들에 대체항공사들이 순차적으로 진입하게 된다.

공정위는 "이미 이전 완료된 6개 노선과 이번에 이전될 7개 노선 외 나머지 시정조치 노선에 대해서도 올해 상반기부터 이전 절차가 진행될 예정"이라고 밝혔다.

공정위는 지난 2024년 12월 대한항공·아시아나 기업결합 조건부 승인 당시 경쟁제한 우려가 있는 34개 노선(독과점 노선)에서 대한항공 등이 대체 항공사에 공항 슬롯(시간당 비행기 이착륙 횟수) 및 운수권을 이전하도록 구조적 조치를 부과한 바 있다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>