본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

대한항공·아시아나 반납한 '인천~자카르타' 노선 티웨이 품에

세종=조유진기자

입력2026.01.06 10:00

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기업결합 관련 7개 독과점 노선 대체항공사 선정

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

대한항공 아시아나항공 이 합병으로 내놓은 주요 독과점 노선 중 알짜 노선으로 꼽히는 인천~자카르타 노선을 티웨이항공이 가져가게 됐다.


6일 공정거래위원회와 국토교통부는 이같은 내용의 대한항공·아시아나항공 기업결합 관련 국제·국내 총 7개 항공노선의 대체항공사 선정 결과를 발표했다.

국토부 항공교통심의위원회(이하 항심위)는 대한항공·아시아나 기업결합 이행감독위원회(이하 이감위)의 요청에 따라 대체항공사를 선정하고, 항공사별 세부 슬롯 이전 시간대 확정 등 후속 절차를 진행했다.


항심위에서는 운수권 배분 시에 활용하는 '운수권 배분규칙'을 반영해 항공사별 제출자료 및 발표 내용을 기반으로 인천~자카르타, 김포~제주, 제주~김포 등 각 경합 노선별 신청 항공사들의 대체항공사 적합성 평가를 진행했다.


그 결과 인천~자카르타 노선은 최고 득점 항공사인 티웨이항공을 대체항공사로 선정했으며, 단독 신청 노선인 인천~시애틀, 인천~호놀룰루 노선은 각각 신청항공사인 알래스카항공, 에어프레미아를 그대로 선정했다. 김포~제주 노선은 이스타항공·제주항공·티웨이항공·파리타항공 등 4개 항공사를 선정했다.

그 외 인천~뉴욕(에어프레미아, 유나이티드항공), 인천~런던(버진애틀랜틱) 2개 노선에서는 해외 경쟁당국 조치에 따라 슬롯 이전 절차가 진행될 예정이다.


이번 선정에 따라 각 대체항공사에서는 배정받은 슬롯을 반영해 사업계획을 편성하는 등의 후속조치를 거치게 된다. 이르면 상반기부터 각 독과점 우려 노선들에 대체항공사들이 순차적으로 진입하게 된다.


공정위는 "이미 이전 완료된 6개 노선과 이번에 이전될 7개 노선 외 나머지 시정조치 노선에 대해서도 올해 상반기부터 이전 절차가 진행될 예정"이라고 밝혔다.


공정위는 지난 2024년 12월 대한항공·아시아나 기업결합 조건부 승인 당시 경쟁제한 우려가 있는 34개 노선(독과점 노선)에서 대한항공 등이 대체 항공사에 공항 슬롯(시간당 비행기 이착륙 횟수) 및 운수권을 이전하도록 구조적 조치를 부과한 바 있다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 가서 놀면 돼" 예약 폭등…일본은 '순위 밖' 밀려, 발길 돌린 中관광객 "서울 가서 놀면 돼" 예약 폭등…일본은 '순위 밖'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

마두로 체포 직전 '풀베팅' 5억7000만원 벌었다…"기밀 유출 아니냐" 발칵

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

韓中정상 '인생샷' 찍은 그 폰…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기